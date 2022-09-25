Україна отримала системи ППО NASAMS, а на півдні військові збили ворожі СУ-25 та вертоліт

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання від США зенітно-ракетних комплексів NASAMS.
Глава держави подякував президентові США та Конгресу за ці комплекси протиповітряної оборони.
Президент також зазначив, що цих систем ще недостатньо для закриття повітряного простору від російських ракет.
- Нам необхідна безпека, щоби привабити наших українців повернутися додому. Якщо буде безпечно, вони приїдуть, поселяться, будуть тут працювати і платити податки, тоді у нас не буде дефіциту у 5 млрд доларів США у нашому бюджеті. Це буде позитивом для усіх, – пояснив глава держави.
Зауважимо, що комплекси NASAMS призначені для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах.
Сьогодні ввечері Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що українські військові знищили російський штурмовик Су-25, який атакував наші війська в Херсонській області, а також вертоліт Мі-8, який відправили для порятунку ворожого пілота.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер