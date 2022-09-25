Україна отримала системи ППО NASAMS, а на півдні військові збили ворожі СУ-25 та вертоліт

Сьогодні, 20:42 Переглядів: 348

Українські військові знищили російський штурмовик Су-25, який атакував наші війська на Херсонщині

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання від США зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

Глава держави подякував президентові США та Конгресу за ці комплекси протиповітряної оборони.

- Я хочу подякувати президенту США Джо Байдену та Конгресу за те, що ми отримали NASAMS. Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть близько недостатньо, – зазначив Зеленський.

Президент також зазначив, що цих систем ще недостатньо для закриття повітряного простору від російських ракет.

- Нам необхідна безпека, щоби привабити наших українців повернутися додому. Якщо буде безпечно, вони приїдуть, поселяться, будуть тут працювати і платити податки, тоді у нас не буде дефіциту у 5 млрд доларів США у нашому бюджеті. Це буде позитивом для усіх, – пояснив глава держави.

Зауважимо, що комплекси NASAMS призначені для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах.

Сьогодні ввечері Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що українські військові знищили російський штурмовик Су-25, який атакував наші війська в Херсонській області, а також вертоліт Мі-8, який відправили для порятунку ворожого пілота.

- Близько 17.00 військові підрозділу зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збили ворожий штурмовик Су-25, який атакував українські війська в Херсонській області. Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту, який теж успішно знищений зенітниками Одеської бригади, - зазначають військові.