Побутова термомодернізація: уряд дав поради, як підготувати свої оселі до опалювального сезону

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 382

Опалювальний сезон цього року в Україні буде дуже складним, а у Кременчуці особливо

Опалювальний період 2022–2023 років буде найскладнішим в історії України і його впевнене проходження напряму залежить від послідовних та скоординованих дій центральної і місцевої влади та громадян. Про це нагадують у Міністерство розвитку громад та територій України.

- Одним із важливих заходів підготовки є проведення побутової термомодернізації власниками квартир та індивідуальних будинків. Саме первинні заходи дозволять зменшити втрати теплової енергії та створити оптимальний мікроклімат в оселях. З цією метою було розроблено інформаційно-графічні матеріали, які спрямовані на підвищення обізнаності громадян щодо побутової термомодернізації, – зазначають в Міністерстві.

Що рекомендують урядовці для підготовки помешкань до опалювального сезону:

зменшити тепловтрати – провести профілактику металопластикових вікон, ущільніть вікна та двері. Визначити одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації;

перевірити обладнання – викликати фахівця, щоб він перевірив розетки, проводку та електроприлади. Якщо це індивідуальне опалення, провести технічне обслуговування котла;

підготувати батареї – відсунути меблі від батарей, зібрати штори, зняти декоративні панелі. Наклеїти тепловідбивний екран (фольгований матеріал) на стіну за батареями;

підготувати додаткові джерела тепла – перевірити стан теплої підлоги, обігрівачів, кондиціонера. Провести технічне обслуговування кондиціонера та дізнайтеся, чи може він обігрівати та при яких температурах;

подбати разом із сусідами про утеплення під’їзду та будинку – прослідкувати за збереженням тепла у під’їздах, підвалах та на горищах. Трубопроводи мають бути утеплені. Всі вікна та двері мають щільно зачинятись;

об’єднати домогосподарства – підготувати план, домовитися з родичами, сусідами, друзями про спільні дії на випадок надзвичайної ситуації.

Як підготувати індивідуальний будинок до опалювального сезону: