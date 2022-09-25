Побутова термомодернізація: уряд дав поради, як підготувати свої оселі до опалювального сезону
Сьогодні, 19:33
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Опалювальний сезон цього року в Україні буде дуже складним, а у Кременчуці особливо
Опалювальний період 2022–2023 років буде найскладнішим в історії України і його впевнене проходження напряму залежить від послідовних та скоординованих дій центральної і місцевої влади та громадян. Про це нагадують у Міністерство розвитку громад та територій України.
- Одним із важливих заходів підготовки є проведення побутової термомодернізації власниками квартир та індивідуальних будинків. Саме первинні заходи дозволять зменшити втрати теплової енергії та створити оптимальний мікроклімат в оселях. З цією метою було розроблено інформаційно-графічні матеріали, які спрямовані на підвищення обізнаності громадян щодо побутової термомодернізації, – зазначають в Міністерстві.
Що рекомендують урядовці для підготовки помешкань до опалювального сезону:
- зменшити тепловтрати – провести профілактику металопластикових вікон, ущільніть вікна та двері. Визначити одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації;
- перевірити обладнання – викликати фахівця, щоб він перевірив розетки, проводку та електроприлади. Якщо це індивідуальне опалення, провести технічне обслуговування котла;
- підготувати батареї – відсунути меблі від батарей, зібрати штори, зняти декоративні панелі. Наклеїти тепловідбивний екран (фольгований матеріал) на стіну за батареями;
- підготувати додаткові джерела тепла – перевірити стан теплої підлоги, обігрівачів, кондиціонера. Провести технічне обслуговування кондиціонера та дізнайтеся, чи може він обігрівати та при яких температурах;
- подбати разом із сусідами про утеплення під’їзду та будинку – прослідкувати за збереженням тепла у під’їздах, підвалах та на горищах. Трубопроводи мають бути утеплені. Всі вікна та двері мають щільно зачинятись;
- об’єднати домогосподарства – підготувати план, домовитися з родичами, сусідами, друзями про спільні дії на випадок надзвичайної ситуації.
Як підготувати індивідуальний будинок до опалювального сезону:
- зменшити тепловтрати – провести профілактику металопластикових вікон, ущільніть вікна та двері. Визначте одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації;
- підготувати батареї – відсунути меблі від батарей, зібрати штори, зняти декоративні панелі. Наклеїти тепловідбивний екран (фольгований матеріал) на стіну за батареями;
- розглянути можливість встановлення додаткових джерел тепла – наприклад, твердопаливного котла. Підготувати пічне опалення до опалювального сезону, якщо воно є;
- об’єднати домогосподарства – підготувати план, домовитися з родичами, сусідами, друзями про спільні дії на випадок надзвичайної ситуації;
- запастися твердим паливом, електрогенератором та пальним для нього – закупити запас палива: вугілля, дрова, пелети тощо. Самостійно або разом з сусідами купиит електрогенератор та пальне для нього.
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