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Побутова термомодернізація: уряд дав поради, як підготувати свої оселі до опалювального сезону

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 382

 

Опалювальний сезон цього року в Україні буде дуже складним, а у Кременчуці особливо

Опалювальний період 2022–2023 років буде найскладнішим в історії України і його впевнене проходження напряму залежить від послідовних та скоординованих дій центральної і місцевої влади та громадян. Про це нагадують у Міністерство розвитку громад та територій України.

- Одним із важливих заходів підготовки є проведення побутової термомодернізації власниками квартир та індивідуальних будинків. Саме первинні заходи дозволять зменшити втрати теплової енергії та створити оптимальний мікроклімат в оселях. З цією метою було розроблено інформаційно-графічні матеріали, які спрямовані на підвищення обізнаності громадян щодо побутової термомодернізації, – зазначають в Міністерстві.

Що рекомендують урядовці для підготовки помешкань до опалювального сезону:

  • зменшити тепловтрати – провести профілактику металопластикових вікон, ущільніть вікна та двері. Визначити одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації;
  • перевірити обладнання – викликати фахівця, щоб він перевірив розетки, проводку та електроприлади. Якщо це індивідуальне опалення, провести технічне обслуговування котла;
  • підготувати батареї – відсунути меблі від батарей, зібрати штори, зняти декоративні панелі. Наклеїти тепловідбивний екран (фольгований матеріал) на стіну за батареями;
  • підготувати додаткові джерела тепла – перевірити стан теплої підлоги, обігрівачів, кондиціонера. Провести технічне обслуговування кондиціонера та дізнайтеся, чи може він обігрівати та при яких температурах;
  • подбати разом із сусідами про утеплення під’їзду та будинку – прослідкувати за збереженням тепла у під’їздах, підвалах та на горищах. Трубопроводи мають бути утеплені. Всі вікна та двері мають щільно зачинятись;
  • об’єднати домогосподарства – підготувати план, домовитися з родичами, сусідами, друзями про спільні дії на випадок надзвичайної ситуації.

Як підготувати індивідуальний будинок до опалювального сезону:

  • зменшити тепловтрати – провести профілактику металопластикових вікон, ущільніть вікна та двері. Визначте одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації;
  • підготувати батареї – відсунути меблі від батарей, зібрати штори, зняти декоративні панелі. Наклеїти тепловідбивний екран (фольгований матеріал) на стіну за батареями;
  • розглянути можливість встановлення додаткових джерел тепла – наприклад, твердопаливного котла. Підготувати пічне опалення до опалювального сезону, якщо воно є;
  • об’єднати домогосподарства – підготувати план, домовитися з родичами, сусідами, друзями про спільні дії на випадок надзвичайної ситуації;
  • запастися твердим паливом, електрогенератором та пальним для нього – закупити запас палива: вугілля, дрова, пелети тощо. Самостійно або разом з сусідами купиит електрогенератор та пальне для нього.
Керівник РВА відповів на питання, чи буде опалення взимку у Кременчуці та районі
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Автор: Віктор Крук
Теги: утеплення опалювальний сезон 2022-2023 поради уряд
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