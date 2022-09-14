Керівник РВА відповів на питання, чи буде опалення взимку у Кременчуці та районі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 420

Після руйнування Кременчуцької ТЕЦ ракетними обстрілами російської армії, містян хвилює питання чи буде цього року у Кременчуці опалювальний сезон та коли він розпочнеться?

Таке питання під час ранкового брифінгу журналісти задали начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку.

— У районі та Кременчуці ведеться активна підготовка до опалювального сезону. Робиться усе можливе, щоб він розпочався вчасно. Всі, від кого це залежить, ставиться до виконання цього завдання максимально відповідально, — зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що згідно з нормативними документами, опалювальний сезон розпочинається тоді, коли протягом трьох днів поспіль середня добова температура повітря не перевищує 8 градусів тепла.