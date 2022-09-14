Керівник РВА відповів на питання, чи буде опалення взимку у Кременчуці та районі

Після руйнування Кременчуцької ТЕЦ ракетними обстрілами російської армії, містян хвилює питання чи буде цього року у Кременчуці опалювальний сезон та коли він розпочнеться?
Таке питання під час ранкового брифінгу журналісти задали начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку.
Він додав, що згідно з нормативними документами, опалювальний сезон розпочинається тоді, коли протягом трьох днів поспіль середня добова температура повітря не перевищує 8 градусів тепла.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер