У Кременчуці патрульні допомогли чоловіку розшукати його 90-річну дружину

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 267

Бабуся має проблеми з пам'яттю, пішла з дому і не повернулась

Кременчуцькі патрульні повернули додому бабусю, яка перебувала у розшуку як безвісти зникла. Про це сповістила патрульна поліція міста.

Подія трапилась вчора, 13 вересня, пообіді. На бульварі Пушкіна поліцейським на службовий планшет надійшло повідомлення про зниклу жінку. Заявник розповів, що його 90-річна дружина має проблеми з пам'яттю, пішла з дому і не повернулась. Екіпаж вирушив на пошуки зниклої.

Під час патрулювання копи знайшли стареньку біля одного з будинків міста та супроводили до місця проживання.

Якщо ви помітили людину похилого віку чи дитину, яка виглядає розгубленою, проявіть людяність — поцікавтесь, чи все гаразд і, чи пам’ятає вона місце проживання.