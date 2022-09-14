На Кременчуччині пільги, субсидії та допомоги за серпень виплачені понад 50 тисячам мешканців

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 131

Пільги, субсидії та державні соціальні допомоги різним категоріям населення, які мають на них право, за серпень повністю виплачені.

Про це сьогодні на брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, всього кошти від держави у Кременчуцькому районі отримали понад 50 тисяч пільговиків та отримувачів соціальних допомог. З них 30 тисяч пільговиків та отримувачів субсидій на загальну суму понад 7,7 млн грн, та 20 тисяч 419 громадян, що отримували державні соціальні допомоги на загальну суму майже 44 млн грн.

За час широкомасштабного вторгнення російських військ у Кременчуцькому районі подано 53308 заяв від внутрішньо переміщених осіб. 43 тисячам 308 ВПО призначена та виплачена державна допомога.

— Держава повністю та своєчасно виконує свої зобов’язання перед громадянами, — зазначив Олег Лєднік.