Поблизу Кременчука можуть побудувати нову атомну станцію: названо місце будівництва

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 2 060

У 80-ті роки минулого сторіччя на території сучасної України були заморожені багато проєктів з будівництва. Один із таких — атомна станція. Тепер уряд вирішив розглянути старі документи та вивчити можливість її будівництва. Про конкретні терміни його початку поки не йдеться.

Представник «Енергоатом» Сергій Костенко 22 вересня провів робочу зустріч у Черкаській області, де й обговорювався цей проєкт. Атомну станцію планують побудувати біля міста Чигирин. Тут є гарний доступ до водних ресурсів та зручне розміщення, поруч є потужні лінії електропередач. Відстань від Кременчука до Чигирина 69 км. Але це по автодорозі, а якщо напряму – то менше 60 км.

- «Енергоатом» розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС. Останніми роками майданчик в Чигирині знову почали розглядати як місце для можливої АЕС, оскільки він має вигідне розташування та хороший доступ до водних ресурсів і електромереж, — зазначають у пресслужбі Чигиринської міської ради

Про саме будівництво говорити ще занадто рано. Мова на зустрічі йшла лише про надання дозволу на виконання геодезичних робіт майданчика, який можуть розглядати під будівництво АЕС, додали в пресслужбі.

Отже, «Енергоатом» хоче провести геодезичні роботи на території, де планують побудувати станцію. Якщо вона відповідатиме усім вимогам, то тоді можна буде планувати будівництво. Майданчик для можливого будівництва нової АЕС знаходиться біля Чигирина - у селищі Орбіта.

Рішення про будівництво АЕС на цьому місці було прийнято ще у 70-х роках минулого сторіччя. Роботу планували почати у 1988 році. Але через аварію на Чорнобильській АЕС та її наслідки проєкт заморозили. Потім СРСР розпався і документацію сховали до архіву.

На нараді експерти переглянули документи та визнали їх застарілими. Необхідно все вивчити наново, все спланувати та підрахувати бюджет. Нову атомну станцію хочуть будувати за сучасними технологіми, вимогами безпеки та стандартами.

Щодо містечка енергетиків неподалік Чигирина - селища Орбіта, то це населений пункт без офіційного статусу. У 70-х роках там планувалось звести спочатку теплову, а згодом – атомну електростанцію. Нині містечко — це недобудовані руїни, самотня труба неробочої котельні та близько 100 жителів. На його території є дві заселені 5-поверхівки та магазин.

Варто зазначити, що Україна підписала меморандум з американською компанією Weistinghouse Electric. У ньому, зокрема, йдеться про будівництво 5 нових енергоблоків. Україна планувала добудувати 2 нових енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції, але американці запропонували збільшити їх кількість до 5-ти.

У планах України не лише збільшити обсяги виробництва електричної енергії, а й налагодити її стабільний експорт до Європи, щоб допомогти європейським країнам звільнитися від газової залежності від росії.