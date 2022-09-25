Українці можуть безкоштовно подорожувати Європою: WizzAir виділив 100 тисяч авіаквитків

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 658

Нещодавно стало відомо, що угорська авіакомпанія WizzAir знову надала можливість українцям безкоштовно подорожувати Європою.

Щоб отримати безкоштовний квиток потрібен міжнародний COVID-сертифікат та закордонний паспорт.

Крім того, при оформленні броні на квиток потрібно буде вказати номер своєї банківської карти. Кошти з неї списуватися не будуть - це лише алгоритм бронювання.

По таким квиткам не можна перевозити тварин, за виключенням, якщо це собака-поводир.

В рамках безкоштовного квитка можна взяти з собою лише одну одиницю ручної поклажі. Її розміри не має перевищувати 40x30x20 см. За додатковий багаж потрібно платити.

Оформити квиток можна на сайті авіаперевізника за цим посиланням. Для того, щоб забронювати квиток, потрібно ввести номер свого внутрішнього українського паспорту. Квиток також можна придбати у додатку WizzAir.

В рамках надання безкоштовних квитків доступно 800 маршрутів. Вони включають всю континентальну Європу, Грузію та Велику Британію. Здебільшого, місця залишилися на не найпопулярніші напрямки.

Варто зазначити, що це вже не перша така акція від WizzAir. У березні цього року авіакомпанія вже проводила схожу акцію. Вона мала діяти до 31 березня, але через великий попит була продовжена до 10 квітня.

Квитки були доступні для українців, які знаходилися в Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині. А для тих, хто знаходився за межами цих країн, але мав скористатися послугами авіаперевізника задля евакуації, діяли знижки.

Також, ряд інших авіакомпаній знижував ціни на квитки. Наприклад, польська авікомпанія LOT. До 31 грудня 2022 року там діють такі знижки:

знижка 30% для дорослих;

знижка 50% для дітей;

знижка 99% для немовлят, котрі подорожують на колінах у дорослого.

Цими знижками можуть скористатися українці в Польщі, Словаччині, Румунії та Угорщині.