Що пророкують зорі усіх знакам зодіаку на наступний тиждень

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 120

Овен (21.03-20.04)

На початку тижня можливе загострення взаємин з начальством. Iдеї збережiть поки в таємницi. Ви, швидше за все, опинитеся в епiцентрi рiзноманiтних подiй, на щастя, переважно радiсних.

Телець (21.04-21.05)

Не найспокiйнiший для вас тиждень. Рiшення багатьох проблем вам пiд силу. Допомога друзiв знадобиться тiльки в крайньому випадку. У вихiднi можливi непорозумiння з родичами.

Близнюки (22.05-21.06)

Тиждень буде повним подiями. Якщо з`являться цiкавi i оригiнальнi iдеї - утiлюйте їх негайно в життя. Будьте уважнiшi при оформленнi документiв. Поклопочiться про безпеку дiтей у вихiднi.

Рак (22.06-23.07)

Цей тиждень може подарувати вам казковi можливостi, якщо ви не забуватимете протягувати руку допомоги друзям. Сiмейнi проблеми почнуть непомiтно зникати. Ви просто як магнiт притягуєте до себе удачу.

Лев (24.07-23.08)

Позитивний погляд на життя вiдкриє перед вами новi можливостi. Поставтесь з належною серйознiстю до справ, пов`язаних з вашою кар`єрою. У вихiднi спробуйте вiдпочити.

Діва (24.08-23.09)

Цього тижня ви зможете досягти успiху. У вас з`явиться шанс використати примхи долi в своїх iнтересах. А ось у вихiднi днi вам доведеться серйозно розбиратися з домашнiми справами i проблемами.

Терези (24.09-23.10)

Тиждень обiцяє бути щедрим на розваги i приємнi зустрiчi. Давно назрiле питання вирiшиться у серединi тижня: це викличе довгоочiкуване полегшення. У сiм`ї чекайте приємних сюрпризiв.

Скорпіон (24.10-22.11)

Одноманiтнiсть цього тижня може вам злегка набриднути. Намагайтеся не впадати в смуток - ви можете не помiтити усмiшки фортуни. Близькi вам люди потребують вашої допомоги, але чекають, щоб ви це запропонували.

Стрілець (23.11-21.12)

Подолати перешкоди, що виникатимуть, допоможуть душевний спокiй i упевненiсть у власних силах. Вихiднi спробуйте провести з коханою людиною, iнакше у вас можуть з`явитися приводи для ревнощiв.

Козеріг (22.12-20.01)

На вас чекає нестерпно багато роботи. Обговорення ваших проблем з начальством виявиться успiшним. Намагайтеся трохи часу присвятити затишку у власному будинку, щоб вiдпочити в ньому пiсля тяжкої праці.

Водолій (21.01-19.02)

Чим бiльш оптимiстичнiшим буде ваш настрiй, тим легше ви досягнете бажаного успiху i суспiльного визнання. У вихiднi бiльше часу придiляйте собi i своїм близьким.

Риби (20.02-20.03)

Цього тижня вам доведеться стримувати деякi емоцiї i приховувати риси вдачi, щоб досягти намiчених цiлей i не повторити помилок найближчого минулого. Вiдпочити вiд проблем вам вдасться тiльки вдома.