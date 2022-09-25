Що пророкують зорі усіх знакам зодіаку на наступний тиждень

Овен (21.03-20.04)
На початку тижня можливе загострення взаємин з начальством. Iдеї збережiть поки в таємницi. Ви, швидше за все, опинитеся в епiцентрi рiзноманiтних подiй, на щастя, переважно радiсних.
Телець (21.04-21.05)
Не найспокiйнiший для вас тиждень. Рiшення багатьох проблем вам пiд силу. Допомога друзiв знадобиться тiльки в крайньому випадку. У вихiднi можливi непорозумiння з родичами.
Близнюки (22.05-21.06)
Тиждень буде повним подiями. Якщо з`являться цiкавi i оригiнальнi iдеї - утiлюйте їх негайно в життя. Будьте уважнiшi при оформленнi документiв. Поклопочiться про безпеку дiтей у вихiднi.
Рак (22.06-23.07)
Цей тиждень може подарувати вам казковi можливостi, якщо ви не забуватимете протягувати руку допомоги друзям. Сiмейнi проблеми почнуть непомiтно зникати. Ви просто як магнiт притягуєте до себе удачу.
Лев (24.07-23.08)
Позитивний погляд на життя вiдкриє перед вами новi можливостi. Поставтесь з належною серйознiстю до справ, пов`язаних з вашою кар`єрою. У вихiднi спробуйте вiдпочити.
Діва (24.08-23.09)
Цього тижня ви зможете досягти успiху. У вас з`явиться шанс використати примхи долi в своїх iнтересах. А ось у вихiднi днi вам доведеться серйозно розбиратися з домашнiми справами i проблемами.
Терези (24.09-23.10)
Тиждень обiцяє бути щедрим на розваги i приємнi зустрiчi. Давно назрiле питання вирiшиться у серединi тижня: це викличе довгоочiкуване полегшення. У сiм`ї чекайте приємних сюрпризiв.
Скорпіон (24.10-22.11)
Одноманiтнiсть цього тижня може вам злегка набриднути. Намагайтеся не впадати в смуток - ви можете не помiтити усмiшки фортуни. Близькi вам люди потребують вашої допомоги, але чекають, щоб ви це запропонували.
Стрілець (23.11-21.12)
Подолати перешкоди, що виникатимуть, допоможуть душевний спокiй i упевненiсть у власних силах. Вихiднi спробуйте провести з коханою людиною, iнакше у вас можуть з`явитися приводи для ревнощiв.
Козеріг (22.12-20.01)
На вас чекає нестерпно багато роботи. Обговорення ваших проблем з начальством виявиться успiшним. Намагайтеся трохи часу присвятити затишку у власному будинку, щоб вiдпочити в ньому пiсля тяжкої праці.
Водолій (21.01-19.02)
Чим бiльш оптимiстичнiшим буде ваш настрiй, тим легше ви досягнете бажаного успiху i суспiльного визнання. У вихiднi бiльше часу придiляйте собi i своїм близьким.
Риби (20.02-20.03)
Цього тижня вам доведеться стримувати деякi емоцiї i приховувати риси вдачi, щоб досягти намiчених цiлей i не повторити помилок найближчого минулого. Вiдпочити вiд проблем вам вдасться тiльки вдома.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер