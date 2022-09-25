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Виїзд чоловіків за кордон: кого не випустять з України навіть з дозвільними документами

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 388

 

У Держприкордонслужбі пропонують усім, хто планує виїхати за межі України, перевіряти себе на наявність заборони на виїзд

В умовах воєнного стану виїзд чоловіків віком до 60 років за кордон є неможливим для переважної більшості, хоча є деякі виключення. Проте, навіть за умов наявності усіх дозвільних документів, деяким чоловікам, усе ж можуть відмовити у праві виїхати за межі України.

Про це наголосили у Державній прикордонній службі України.

Однією з найбільш вагомих причин для відмови громадянину у виїзді за кордон є наявність фінансових боргів. Таким чином, чоловіків-боржників не випустять за межі країни навіть якщо у них на руках будуть усі необхідні дозвільні документи. Така заборона на виїзд за кордон може бути і щодо жінок. Борги при цьому можуть бути різного характеру. Найчастіше зустрічається несплата чоловіком аліментів. Крім цього підставою для відмови у виїзді за кордон можуть бути борги перед банками або іншими фінансовими установами, відкриті судові провадження та інші фінансові обтяження.

У Держприкордонслужбі пропонують усім чоловікам, яким потрібно виїхати за межі України з тих чи інших причин, перевіряти себе на наявність подібних підстав для відмови. Перевірку можна здійснити декількома способами:

  • Відправте запит на адресу Головного центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби. Зразок такої заяви можна знайти на офіційному сайті за такою адресою: https://dpsu.gov.ua/ua/zayava-stosovno-mozhlivogo-isnuvannya-vidnosno-osobi-timchasovogo-obmezhennya-na-pravo-viizdu-za-mezhi-ukraini/
  • Можна перевірити себе на предмет перебування в «Єдиному реєстрі боржників» (https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors) самостійно.
  • Це можна зробити на сайті Міністерства юстиції України. Для цього введіть у форму своє повне ім'я, дату народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також оберіть категорію стягнення боргу.

Нагадаємо, українським студентам іноземних вишів заборонили виїжджати за кордон під час воєнного стану.

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Автор: Віктор Крук
Теги: виїзд за кордон Держприкордонслужба заборона борги
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