Виїзд чоловіків за кордон: кого не випустять з України навіть з дозвільними документами

У Держприкордонслужбі пропонують усім, хто планує виїхати за межі України, перевіряти себе на наявність заборони на виїзд
В умовах воєнного стану виїзд чоловіків віком до 60 років за кордон є неможливим для переважної більшості, хоча є деякі виключення. Проте, навіть за умов наявності усіх дозвільних документів, деяким чоловікам, усе ж можуть відмовити у праві виїхати за межі України.
Про це наголосили у Державній прикордонній службі України.
Однією з найбільш вагомих причин для відмови громадянину у виїзді за кордон є наявність фінансових боргів. Таким чином, чоловіків-боржників не випустять за межі країни навіть якщо у них на руках будуть усі необхідні дозвільні документи. Така заборона на виїзд за кордон може бути і щодо жінок. Борги при цьому можуть бути різного характеру. Найчастіше зустрічається несплата чоловіком аліментів. Крім цього підставою для відмови у виїзді за кордон можуть бути борги перед банками або іншими фінансовими установами, відкриті судові провадження та інші фінансові обтяження.
У Держприкордонслужбі пропонують усім чоловікам, яким потрібно виїхати за межі України з тих чи інших причин, перевіряти себе на наявність подібних підстав для відмови. Перевірку можна здійснити декількома способами:
Нагадаємо, українським студентам іноземних вишів заборонили виїжджати за кордон під час воєнного стану.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер