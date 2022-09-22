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Українським студентам іноземних вишів заборонили виїжджати за кордон під час воєнного стану

Сьогодні, 16:36 Переглядів: 3

 

Можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками іноземних вишів остаточно скасували через те, що почали масово підробляти документи

Студенти іноземних вишів призовного віку не зможуть виїжджати за кордон під час воєнного стану. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко виданню Liga.net.

Найвище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через те, що почали масово підробляти документи.

- Раніше за рішенням найвищого військового керівництва студентам, які навчалися за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання, - розповів Демченко.

За його словами, прикордонники цю норму виконували та випускали людей. Але останнім часом кількість фейкових документів стрімко збільшилася.

ДПСУ повідомило, що за літо на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали «липові» документи щодо навчання у закордонних навчальних закладах.

Після цього ухвалили рішення військового керівництва з 14 вересня скасувати можливість пропуску навіть цієї категорії громадян чоловічої статі.

Зазначимо, що, згідно з Постановою уряду від 27 січня 1995 р. №57, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України, чоловіки-студенти іноземних навчальних закладів не входять до переліку винятків, яким дозволено перетин кордону.

Спікер ДПСУ також додав, що це питання може бути вирішене, якщо внесуть зміни до постанови уряду №57.

Нагадаємо, чоловікам призовного віку від 18 до 60 років заборонено залишати межі України під час дії воєнного стану.

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Автор: Віктор Крук
Теги: прикордонники студенти воєнний стан виїзд за кордон
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