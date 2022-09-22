Хулігану, який побив двох жінок у Полтаві, суд обрав запобіжним заходом особисте зобов’язання

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 211 Коментарів: 1

Прокуратура оскаржуватиме це рішення в апеляційному суді, зважаючи на те, що підозрюваний є фігурантом іншого кримінального провадження та раніше скоїв чимало злочинів

У четвер, 22 вересня, Октябрський районний суд Полтави виніс ухвалу про обрання підозрюваному у хуліганстві в салоні краси запобіжного заходу – особистого зобов’язання.

Вказана ухвала винесена судом всупереч позиції Полтавської окружної прокуратури, яка наполягала на обранні чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Таке м’яке рішення суду ухвалене незважаючи на те, що особа підозрюється у злочині у період дії запобіжного заходу, обраному йому в іншому кримінальному провадженні за ст. 296 (Хуліганство) КК України, судовий розгляд якого триває в Ленінському районному суді Полтави.

До того ж, підозрюваний – неодноразово судимий за різні злочини, серед яких незаконне заволодіння транспортом, шахрайство, розбій тощо.

- Не погоджуючись із рішенням Октябрського районного суду Полтави, прокуратура оскаржуватиме його до Полтавського апеляційного суду та надалі займатиме принципову позицію під час процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінального провадження, - зазначається у повідомленні.

За даними слідства, 29 липня цього року у салоні краси, зневажаючи норми моралі та загальноприйняті правила поведінки у суспільстві, 38-річний полтавець побив перукарку, спричинивши потерпілій тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, та її мати, внаслідок чого жінка отримала забої.

Фігуранту інкримінують грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, пов’язаному з опором громадянам, які припиняли хуліганство (ч. 3 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.