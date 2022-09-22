Як замовити марку «Гадяцьке сафарі»

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 168

Менше ніж за тиждень продали 8,5 тисяч марок

Щоб замовити поштову воєнну марку Полтавщини «Гадяцьке сафарі», необхідно заповнити спеціальну форму. Як повідомили у Полтавській ОВА, із тими, хто замовив філателістичну продукцію, обласна «Укрпошта» звʼяжеться і повідомить, де та як її можна забрати. На виготовлення продукції необхідно близько двох тижнів.

Нині воєнна марка Полтавщини «Гадяцьке сафарі» набуває популярності. Вже продали 8,5 тисяч марок, конвертів і листівок. Іще 40,5 тисяч замовили жителі Полтавщини.

Нагадаємо, найкращий ескіз марки обирали відкритим голосуванням. У конкурсі переміг житель області Олександр Бондаренко.

16 вересня марку урочисто погасили в історичному місці – у Великобудищанській громаді, в селі Веприк. Тут була знищена ворожа техніка й окупанти. І звідси почалося знамените «Гадяцьке сафарі».