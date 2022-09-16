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На Полтавщині нагородили трактористів, які під час гадяцького сафарі палили танки орків

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 310

 

16 вересня погасили власну воєнну марку Полтавщини «Гадяцьке сафарі» в селі Веприк

На Полтавщині нагородили обласними відзнаками героїв «гадяцького сафарі», зокрема трактористів Олексія Вовка та Володимира Іващенка, які власноруч спалили три танки коктейлями Молотова. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. До речі, Володимир Іващенко зараз у лавах ЗСУ на передовій, продовжує бити окупантів.

16 вересня Дмитро Лунін разом із головою облради Олександром Біленьким, керівником обласної «Укрпошти» Юрієм Набасовим та автором ескізу марки Олександром Бондаренком погасили власну воєнну марку Полтавщини «Гадяцьке сафарі» в історичному місці – у Великобудищанській громаді, в селі Веприк. Тут була знищена ворожа техніка й окупанти. І звідси почалося знамените «гадяцьке сафарі».

Знищений російський танк яскраво демонструє, з чим зустрілися наші народні герої, тероборона та ЗСУ, коли на Полтавщину зайшло понад 300 одиниць ворожої техніки. Але, як зазначив голова Великобудищанської ТГ Микола Шаблій, «люди не піддалися паніці та емоціям, а розпочали свою боротьбу за нашу землю».

Під час «гадяцького сафарі» на Полтавщині орки вбили 34-річного Валерія Діброва

Погашення та нагородження відбулося за участі місцевих жителів, свідків та учасників тих подій.

Я дуже вдячний усім жителям громади за їхню мужність! - написав пан Лунін. - А марка «Гадяцьке сафарі» справді народна, її дизайн визначали голосуванням простих жителів Полтавщини. Нашій області є чим пишатися. Слава Україні!

Замовити подарункові марочні аркуші, конверти та листівки «Гадяцьке сафарі» можна в обласній «Укрпошті» за цим посиланням.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: гадяцьке сафарі марка укрпошта нагородження
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