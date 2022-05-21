Під час «гадяцького сафарі» на Полтавщині орки вбили 34-річного Валерія Діброва

Під час так званого «гадяцького сафарі» окупанти 28 лютого вбили 34-річного жителя Великобудищанської громади Валерія Діброва. Були й поранені. Голова Великобудищанської громади і генерал-майор прикордонних військ Микола Шаблій розповів ведучому радіопрограми «Вінілосховище» подробиці «гадяцького сафарі».
Російські військові були на Полтавщині тільки на території Великобудищанської громади з 26 лютого по 3 березня.
Загалом жителі громади підірвали три танки, одну самохідну артилерійську установку і БМП. Люди передали ЗСУ 15 одиниць техніки, серед якої танки, бронетранспортери, зенітно-ракетний комплекс «Тор».
Ведучого цікавило, як взагалі рашисти потрапили до нашої області, адже щодо цього питання існує дві точки зору. Перша – вони заблукали, а друга – цілеспрямовано наступали на Полтаву.
Вочевидь росіяни не змогли зорієнтуватись, оскільки українці познімали дорожні знаки.
Микола Шаблій повідомив, що з 200 одиниць техніки, яка рухалась Великобудищанською громадою, 10% залишилася практично без бою.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер