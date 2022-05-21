Під час «гадяцького сафарі» на Полтавщині орки вбили 34-річного Валерія Діброва

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 1 194

Під час так званого «гадяцького сафарі» окупанти 28 лютого вбили 34-річного жителя Великобудищанської громади Валерія Діброва. Були й поранені. Голова Великобудищанської громади і генерал-майор прикордонних військ Микола Шаблій розповів ведучому радіопрограми «Вінілосховище» подробиці «гадяцького сафарі».

Микола Шаблій

Російські військові були на Полтавщині тільки на території Великобудищанської громади з 26 лютого по 3 березня.

- Що можна назвати сафарі? Люди як могли творили супротив і захищались – це підірвані танки і автозаправка. Є люди, які дійсно вчинили подвиг, і ми надали документи, щоб заохотити їх державними нагородами, - каже Микола Шаблій.

Загалом жителі громади підірвали три танки, одну самохідну артилерійську установку і БМП. Люди передали ЗСУ 15 одиниць техніки, серед якої танки, бронетранспортери, зенітно-ракетний комплекс «Тор».

Ведучого цікавило, як взагалі рашисти потрапили до нашої області, адже щодо цього питання існує дві точки зору. Перша – вони заблукали, а друга – цілеспрямовано наступали на Полтаву.

- Моє бачення як військового, що вони заблукали. Якби вони йшли на Полтаву, то йшли б на Зіньків від Охтирки, там пряма дорога. А вони пішли зовсім не в той бік, - прокоментував голова Великобудищанської громади.

Вочевидь росіяни не змогли зорієнтуватись, оскільки українці познімали дорожні знаки.

Микола Шаблій повідомив, що з 200 одиниць техніки, яка рухалась Великобудищанською громадою, 10% залишилася практично без бою.