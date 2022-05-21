Кременчуком пронісся буревій та злива: зламані дерева та обірвані провода

Сьогодні, 16:58 Переглядів: 1 229

У Кременчуці пронісся буревій та пройшла нетривала злива. Втім, травнева негода наробила чимало шкоди. У різних районах міста були повалені дерева.

Світлинами про це лихо кременчужани діляться у соцмережах.

Наш кореспондент був свідком того, як на вулиці Ярмарковій впало дерево, обірвавши лінії електропередач. На місці працює ДСНС на комунальні служби.

Інформації про постраждалих внаслідок негоди поки немає.

За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, протягом доби 22 травня по Полтавській області очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с.

Гілки пообламувало і на вул. Соломії Крушельницької.