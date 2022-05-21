$40 млрд — це тільки початок: ЗСУ мають швидко отримати сучасне озброєння

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 290

Україна має швидко забезпечувати свою армію сучасним озброєнням, яке дасть змогу захистити всю територію країни. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучим телемарафону «Єдині новини», повідомляє Офіс Президента України.

- У країн НАТО є відповідна зброя – є «Петріоти», є серйозні засоби ППО, які спроможні захистити небо від ракетних ударів, – зазначив він.

Президент заявив, що Збройні Сили України мають перейти від радянської техніки до новітніх зразків озброєння, які застосовують країни НАТО.

- Але це великі-великі гроші не тільки на переобладнання. Нам треба перейти з радянської зброї на зразки НАТО. А якщо ти країна – не член НАТО, як ти можеш це зробити, якщо тобі не дають ліцензій, не продають нічого, як це було до війни, – зауважив глава держави.

Володимир Зеленський сказав це після того, як стало відомо, що президент США Джозеф Байден підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів Україні.

- Президент підписав «закон про додаткові асигнування в Україні, 2022», який передбачає надзвичайно великі асигнування на 2022 фінансовий рік федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні та надання їй допомоги, – йдеться у повідомленні Білого дому .

Пакет допомоги передбачає майже $20 млрд на озброєння – це на $3 млрд більше, ніж спочатку попросив Білий дім, у тому числі $6млрд прямої безпекової допомоги та $9 млрд на поповнення запасів зброї, яку надсилає Пентагон.

До нового пакету допомоги США, за даними The Washington Post (ця газета близька до Білого дому, коли там перебуває президент-демократ), увійде надання Україні довгоочікуваних комплексів ППО Patriot, а також далекобійної артилерії залпового вогню.

Раніше експерти говорили про поставки РСЗВ М140, дальність якої до 170 км, та М270 з дальністю до 300 км (при стрільбі тактичною ракетою з фугасною бойовою частиною вагою 500 фунтів ATACMS Block IA Unitary).

Вважається, що поставки цих видів озброєнь мають докорінно змінити ситуацію на полі бою в Україні. Очікують, що ця допомога почне надходити дуже швидко. Зважаючи на це, відомі американські експерти та високопоставлені військові вважають, що контрнаступ на сході України може розпочатись у період із середини червня до початку липня.

Втім, за іншими даними Джо Байден не хоче виконувати прохання України щодо надання РСЗВ М270. Про це повідомляє Politico, припускаючи, що Білий дім побоюється, що ця зброя може бути використана для ударів по території Росії.

Видання відмічає, хо хоча війна триває на території України, за останній місяць в рф прогриміла серія загадкових вибухів, у тому числі в Білгородській, Курській та Брянській областях, що межують з Україною. Київ не став брати на себе відповідальність за ці інциденти, але офіційні особи США нібито підтвердили, що принаймні за одним із них стоять українські сили.

З початку російського вторгнення Вашингтон направив в Україну озброєння на мільярди доларів, включаючи бойові гелікоптери, артилерію, ракети Javelin та Stinger.

Заступник державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд нещодавно припустила, що Україна може отримати ракети залпового вогню американського виробництва, заявивши, що «ми вже постачаємо системи залпового вогню».

Висловлюються припущення, що Вашингтон може відправити M142 HIMARS - легшу колісну версію систем M270. Президент Володимир Зеленський неодноразово згадував обидві ці системи у публічних закликах до постачання додаткового озброєння.

Неназваний чиновник Білого дому, якого цитує Politico, також зазначив, що небажання Байдена відправити M270 не означає, що рішення вже ухвалено остаточно, заявивши, що Вашингтон і Київ все ще ведуть активні дискусії з цього питання.