$40 млрд — це тільки початок: ЗСУ мають швидко отримати сучасне озброєння

Президент США підписав закон про виділення Україні $40 млрд, а президент України заявив, що ЗСУ мають швидко перейти на новітні зразки озброєння
Україна має швидко забезпечувати свою армію сучасним озброєнням, яке дасть змогу захистити всю територію країни. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучим телемарафону «Єдині новини», повідомляє Офіс Президента України.
Президент заявив, що Збройні Сили України мають перейти від радянської техніки до новітніх зразків озброєння, які застосовують країни НАТО.
Володимир Зеленський сказав це після того, як стало відомо, що президент США Джозеф Байден підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів Україні.
Пакет допомоги передбачає майже $20 млрд на озброєння – це на $3 млрд більше, ніж спочатку попросив Білий дім, у тому числі $6млрд прямої безпекової допомоги та $9 млрд на поповнення запасів зброї, яку надсилає Пентагон.
До нового пакету допомоги США, за даними The Washington Post (ця газета близька до Білого дому, коли там перебуває президент-демократ), увійде надання Україні довгоочікуваних комплексів ППО Patriot, а також далекобійної артилерії залпового вогню.
Раніше експерти говорили про поставки РСЗВ М140, дальність якої до 170 км, та М270 з дальністю до 300 км (при стрільбі тактичною ракетою з фугасною бойовою частиною вагою 500 фунтів ATACMS Block IA Unitary).
Вважається, що поставки цих видів озброєнь мають докорінно змінити ситуацію на полі бою в Україні. Очікують, що ця допомога почне надходити дуже швидко. Зважаючи на це, відомі американські експерти та високопоставлені військові вважають, що контрнаступ на сході України може розпочатись у період із середини червня до початку липня.
Втім, за іншими даними Джо Байден не хоче виконувати прохання України щодо надання РСЗВ М270. Про це повідомляє Politico, припускаючи, що Білий дім побоюється, що ця зброя може бути використана для ударів по території Росії.
Видання відмічає, хо хоча війна триває на території України, за останній місяць в рф прогриміла серія загадкових вибухів, у тому числі в Білгородській, Курській та Брянській областях, що межують з Україною. Київ не став брати на себе відповідальність за ці інциденти, але офіційні особи США нібито підтвердили, що принаймні за одним із них стоять українські сили.
З початку російського вторгнення Вашингтон направив в Україну озброєння на мільярди доларів, включаючи бойові гелікоптери, артилерію, ракети Javelin та Stinger.
Заступник державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд нещодавно припустила, що Україна може отримати ракети залпового вогню американського виробництва, заявивши, що «ми вже постачаємо системи залпового вогню».
Висловлюються припущення, що Вашингтон може відправити M142 HIMARS - легшу колісну версію систем M270. Президент Володимир Зеленський неодноразово згадував обидві ці системи у публічних закликах до постачання додаткового озброєння.
Неназваний чиновник Білого дому, якого цитує Politico, також зазначив, що небажання Байдена відправити M270 не означає, що рішення вже ухвалено остаточно, заявивши, що Вашингтон і Київ все ще ведуть активні дискусії з цього питання.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер