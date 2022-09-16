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Надзвичайні новини, Полтавщина

Вийди отсюда, розбійник: у Полтаві містянин та мешканець Донеччини грабували хлопців

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 187

 

В одному з випадків ще погрожували ножем та фізичною розправою

У Полтаві двоє чоловіків у вересні вчинили грабіж та розбій на території Шевченківського району. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

3-го вересня до поліції звернулись двоє 18-річних полтавців, яких пограбували невідомі чоловіки поблизу ставків біля вулиці Огнівської – відібрали гроші. А 8 вересня до поліції звернувся ще один 20-річний місцевий мешканець, у якого невідомий чоловік також поблизу вулиці Огнівської, погрожуючи ножем та фізичною розправою, забрав сумку.

За обома фактами слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження.

Під час слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили особи правопорушників. Ними виявились 22-річний полтавець та 38-річний житель Донецької області, вони у минулому мали проблеми із законом. В їхніх домівках працівники Полтавського районного управління поліції провели санкціонований судом обшук і знайшли документи та особисті речі одного із потерпілих.

Наразі правопорушникам повідомили про підозри. Зокрема, полтавцю повідомили про підозру за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, а жителю Донеччини – за грабіж та розбій вчинений в умовах воєнного стану. На даний час вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним у вигляді триманням під вартою.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.4 ст.186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) та ч.4 ст.187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом одному із зловмисників загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років, а іншому – від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: грабіж Полтава розбій розбійний напад
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