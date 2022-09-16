Кременчуцькі спортсмени завоювали медалі на чемпіонаті України з панкратіону

Спортсмени з Кременчука завоювали нагороди на чемпіонаті України з панкратіону серед кадетів та дорослих. Змагання проходили з 7 до 11 вересня у Чернівцях.
Полтавська область за результатами змагань посіла 2 загальнокомандне місце серед дорослих у розділі «фул» та 3 загальнокомандне місце серед кадетів.
Кременчужани завоювали 4 нагороди серед дорослих та кадетів:
Загалом на Полтавщині «золотими» призерами чемпіонату стали:
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер