Кременчуцькі спортсмени завоювали медалі на чемпіонаті України з панкратіону

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 108

Спортсмени з Кременчука завоювали нагороди на чемпіонаті України з панкратіону серед кадетів та дорослих. Змагання проходили з 7 до 11 вересня у Чернівцях.

Полтавська область за результатами змагань посіла 2 загальнокомандне місце серед дорослих у розділі «фул» та 3 загальнокомандне місце серед кадетів.

Кременчужани завоювали 4 нагороди серед дорослих та кадетів:

Саргсян Тігран (вагова категорія до 50 кг) - завоював золото серед юнаків;

Сергеєв Максим (в.к. до 84 кг) - завоював золото серед дорослих;

Парамонова Діана (в.к. до 52 кг) - завоювала срібло серед юнаків;

Пресіч Юрій (в.к. до 92 кг) - завоював бронзу серед дорослих.

Загалом на Полтавщині «золотими» призерами чемпіонату стали: