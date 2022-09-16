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Кременчуцькі спортсмени завоювали медалі на чемпіонаті України з панкратіону

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 108

 

Змагання проходили серед кадетів та дорослих

Спортсмени з Кременчука завоювали нагороди на чемпіонаті України з панкратіону серед кадетів та дорослих. Змагання проходили з 7 до 11 вересня у Чернівцях.

Полтавська область за результатами змагань посіла 2 загальнокомандне місце серед дорослих у розділі «фул» та 3 загальнокомандне місце серед кадетів.

Кременчужани завоювали 4 нагороди серед дорослих та кадетів:

  • Саргсян Тігран (вагова категорія до 50 кг) - завоював золото серед юнаків;
  • Сергеєв Максим (в.к. до 84 кг) - завоював золото серед дорослих;
  • Парамонова Діана (в.к. до 52 кг) - завоювала срібло серед юнаків;
  • Пресіч Юрій (в.к. до 92 кг) - завоював бронзу серед дорослих.

Загалом на Полтавщині «золотими» призерами чемпіонату стали: 

  • Максим Сергеєв – 84 кг, дорослі, розділ «фул»;
  • Дмитро Микуця –  100 кг, дорослі, розділ «фул»;
  • Тимур Кірагосьянц - 58 кг, молодь, розділ «фул»;
  • Дмитро Несевра - 84 кг, молодь, розділ «фул».
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Автор: Альона Душенко
Теги: панкратіон Максим Сергеєв
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