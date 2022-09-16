Кременчуцьким рятувальникам передали новий автомобіль «першої допомоги» з Шотландії

Сьогодні, напередодні Дня рятівника, що відзначають в Україні 17 вересня, кременчуцьким рятувальникам передали новий пожежний автомобіль. Як повідомив заступник начальника Головного управління ДСНС України у Полтавській області Володимир Гришанін, це благодійна допомога від партнерів з Шотландії, яка допоможе нашим рятувальникам працювати під час надзвичайних ситуацій у місті.
У Кременчуцькій РВА привітали рятувальників зі святом та розповіли про ситуацію у районі
Володимир Гришанін
За словами Гришаніна, основна функція цього автомобіля — пожежогасіння, однак його можна вважати автомобілем «першої допомоги» - рятівники гасять пожежу, а потім до роботи залучаються інші підрозділи.
Нагадаємо, на початку року Головне управління ДСНС України в Полтавській області передало пожежній частині Кременчука новітнє обладнання захисту органів дихання та зору і комплектуючих до них.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер