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Кременчуцьким рятувальникам передали новий автомобіль «першої допомоги» з Шотландії

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 117

 Він допоможе рятівникам у надзвичайних ситуаціях  у місті

Сьогодні, напередодні Дня рятівника, що відзначають в Україні 17 вересня, кременчуцьким рятувальникам передали новий пожежний автомобіль. Як повідомив заступник начальника Головного управління ДСНС України у Полтавській області Володимир Гришанін, це благодійна допомога від партнерів з Шотландії, яка допоможе нашим рятувальникам працювати під час надзвичайних ситуацій у місті. 

 У Кременчуцькій РВА привітали рятувальників зі святом та розповіли про ситуацію у районі

 

Володимир Гришанін

Це міський автомобіль, розрахований переважно для роботи в складних умовах дорожнього покриття. Має малий кут повороту, — пояснює Володимир Гришанін. Крім того, він має великий запас води, а також сучасне та потрібне обладнання.

За словами Гришаніна, основна функція цього автомобіля — пожежогасіння, однак його можна вважати автомобілем «першої допомоги» - рятівники гасять пожежу, а потім до роботи залучаються інші підрозділи. 

Крім того, у цьому авто є балони на стисненому повітрі, які дають можливість чергового караулу проводити розвідку, де майже немає повітря — у задимлених приміщеннях, у підвалах, на поверхах сходових клітин. Крім цього, є обладнання для деблокування. 

Нагадаємо, на початку року Головне управління ДСНС України в Полтавській області передало пожежній частині Кременчука новітнє обладнання захисту органів дихання та зору і комплектуючих до них. 

 

Буквально під ялинку: кременчуцькі рятувальники отримали нову автівку

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Автор: Олеся Данилова Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: рятувальники ДСНС пожежний автомобіль
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