Буквально під ялинку: кременчуцькі рятувальники отримали нову автівку

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 40

Самі ж ДСНСники провели на площі захід для малечі

30 грудня на площі Перемоги кременчуцьким рятувальникам передали новенький пожежний автомобіль на шасі МАЗ.

Крім того, ДСНСники на площі провели цілу виставку своєї техніки і влаштували свято для маленьких кременчужан: показали гасіння «справжнісінької пожежі» вогнегасником, розрізання арматури спеціальними ножицями, нагадали правила безпеки при використанні новорічної піротехніки та просто розважили малечу веселими конкурсами.

Наш фотограф також побував на заході та сфотографував все найцікавіше.