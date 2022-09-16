У Кременчуцькій РВА привітали рятувальників зі святом та розповіли про ситуацію у районі

Свій ранковий брифінг начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розпочав з привітання працівників ДСНС з професійним святом – Днем рятувальника.
Він вручив подяку начальнику Кременчуцького районного управління ДСНС у Полтавській області Сергію Геращенко.
— Шановні колеги, дорогі ветерани! 17 вересня відзначається професійний день працівників цивільного захисту – День рятівника, який цьогоріч проходить в умовах війни. Але ми не можемо не згадати рятувальників, які в умовах російської агресії щоденно ліквідують надзвичайні ситуації, ризикуючи власним життям. Дякую їм усім за сумлінну службу, зичу здоров’я, наснаги та сімейного затишку, — привітав своїх підлеглих та колег Сергій Геращенко.
Очільник РВА Олег Лєднік також розповів про оперативну ситуацію у районі за минулу добу.
За його словами, вчора громадяни 6 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП притягнуто 3 водіїв. Одного громадянина поліцейські затримали за розповсюдження наркотичних речовин. Щодо нього порушене кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер