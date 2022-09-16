У Кременчуцькій РВА привітали рятувальників зі святом та розповіли про ситуацію у районі

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 235

Свій ранковий брифінг начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розпочав з привітання працівників ДСНС з професійним святом – Днем рятувальника.

— Минула доба в Кременчуцькому районі пройшла доволі спокійно. Приємно, що не було жодної події, пов’язаної з пожежами. І це напередодні Дня рятувальника. Ця професія дуже важлива для нашого суспільства, особливо у воєнний час. Ці люди рятують життя. Хочу побажати їм побільше таких спокійних днів, який був учора, — зауважив Олег Лєднік.

Він вручив подяку начальнику Кременчуцького районного управління ДСНС у Полтавській області Сергію Геращенко.

— Шановні колеги, дорогі ветерани! 17 вересня відзначається професійний день працівників цивільного захисту – День рятівника, який цьогоріч проходить в умовах війни. Але ми не можемо не згадати рятувальників, які в умовах російської агресії щоденно ліквідують надзвичайні ситуації, ризикуючи власним життям. Дякую їм усім за сумлінну службу, зичу здоров’я, наснаги та сімейного затишку, — привітав своїх підлеглих та колег Сергій Геращенко.

Очільник РВА Олег Лєднік також розповів про оперативну ситуацію у районі за минулу добу.

За його словами, вчора громадяни 6 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП притягнуто 3 водіїв. Одного громадянина поліцейські затримали за розповсюдження наркотичних речовин. Щодо нього порушене кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.