На Кременчуччині жінка стріляла у свого 79-річного родича під час сімейного конфлікту

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 604

Постраждалого госпіталізували до лікарні та прооперували

14 вересня на Кременчуччині жінка стріляла у свого 79-річного родича. Про це сповістило Кременчуцьке райуправління поліції.

Повідомлення про вогнепальне поранення літнього мешканця одного із сіл Кременчуцького району надійшло до відділення №2 від місцевих жителів близько 16.20.

Для встановлення обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група поліції, оперативники, поліцейські батальйону поліції особливого призначення та медики.

Слідчі встановили, що 79-річний чоловік отримав тілесні ушкодження під час домашнього конфлікту. У розпалі сварки його 39-річна родичка кілька разів вистрілила у потерпілого з револьвера під патрон Флобера. Постраждалого госпіталізували до лікарні та прооперували.

Вилучені з місця події речові докази направили на судову експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу родичці потерпілого.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Тривають слідчі дії.