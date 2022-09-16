На Полтавщині чоловік загинув під електропотягом

На Полтавщині 15 вересня чоловік загинув під електропотягом. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.
Вчора близько 15.30 на лінію 102 надійшло повідомлення від чергового залізничної станції у смт Білики, що поблизу станції Ліщинівка знайшли тіло невідомого чоловіка, якого травмував електропотяг.
Отримавши інформацію про труп, на місце події прибула слідчо-оперативна група відділення №2 (м.Кобеляки). Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 75-річний житель селища Білики Полтавського району.
Наразі слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Обставини події з’ясовує слідство.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер