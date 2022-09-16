На Полтавщині мати подала у розшук дитину, яку забрав батько

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 420

Чоловік не попередив дружину про те, що забрав дочку

14 вересня близько 18.30 до відділення поліції №3 (смт Велика Багачка) звернулася мешканка Білоцерківської тергромади та розповіла про неочікуване зникнення малолітньої доньки. Про таке інформує Миргородський райвідділ поліції.

Поліцейський офіцер Білоцерківської тергромади Євгеній Фененко взявся до пошуків. Проаналізувавши наявну інформацію, правоохоронець встановив, що дитина з батьком. На жаль, чоловік, який нині проживає в іншій області, не попередив дружину про свої наміри.

На даний час дівчинка знову з матір’ю. Поліцейський вивчить умови, в яких виховується дитина, та вживе необхідних профілактичних заходів.