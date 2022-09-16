Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про допомогу військовим частинам на понад 7 млн грн

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Виконавчий комітет міської ради направив на затвердження депутатів 4 рішення, ухвалених напередодні, які стосуються фінансової допомоги декільком військовим частинам

Під час чергового засідання XVI сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 16 вересня, депутати затвердили надання допомоги на понад 7,3 млн грн різним військовим частинам ЗСУ.

Зазначена сума виділяється чотирма рішеннями виконавчого комітету Кременчуцької міської ради зі Стабілізаційного фонду міського бюджету. Кошти спрямовуються на придбання автомобільних шин, паркового устаткування, оргтехніки, іншого обладнання та спорядження, а також проведення капітального ремонту приміщення.

Про це йдеться у рішеннях міської ради, які є у розпорядженні редакції «Кременчуцького Телеграфу».

Нагадаємо, що наприкінці серпня Кременчуцька міська рада затвердила рішення про допомогу військовим частинам на понад 9 млн грн.

Отже, у Кременчуці Збройним Силам України та іншим військовим та правоохоронним формуванням допомагають усім, чим можуть, як мешканці міста та волонтери, так і міська влада.

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