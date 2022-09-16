Кременчуцькі депутати віддали 26 млн грн на утеплення непрацюючих під час війни дитсадків

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 525 Коментарів: 1

Сьогодні під час сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили низку фінансових рішень, які до цього ухвалив виконком. Серед них – і резонансне рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань на користь «довгограючого» проєкту термомодернізації громадських будівель. На нього міська влада виділила 25 млн 981 тис. грн.

Водночас на цю ж суму зменшили витрати для тролейбусного управління: на утримання та розвиток наземного електротранспорту, перевезення пільговиків та виконання зобов’язань перед Європейським банком реконструкції та розвитку за «тролейбусним» кредитом.

Кременчужани заплатять за утеплення садочків, до яких не ходять діти

На що ж призначені майже 26 млн грн? Мова йде про утеплення громадських будівель – лікарень, шкіл, дитсадків, провалене ще до повномасштабної війни. Генеральним підрядником проєкту, нагадаємо, виступає азербайджанська компанія ТОВ ММС «Арт Проже». Замовником – спеціально створена під цей проєкт «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» (КМЕК). Спільно вони допрацювалися до того, що навчальний рік 2020-2021 років у 11 садочках просто не розпочався – не встигли з ремонтами!

Батьки дітей, як на роботу, ходили до мерії на мітинги. І приводили туди малечу – бо ні з ким залишити. А депутати інспектували зачинені дитсадки. Фіксували «розруху» та вимагали від фірми доробити недоробки. Ця історія не сходила зі шпальт «Телеграфа».

На початку повномасштабної війни з росією депутати навпаки призупинили фінансування проєкту – перерозподілили кошти на інші потреби. (Якраз у цей час «довгограючими» ремонтами зацікавилася й прокуратура – порушила кримінальну справу, підозрюючи нецільове використання бюджетних коштів.)

Та минув час — і раптом на утеплення знову знайшлися гроші. Це притому, що дитсадки не працюють із моменту повномасштабного вторгнення росіян. Причина проста й очевидна: під час загрози ракетних ударів це небезпечно — а в садочках немає бомбосховищ. Та, як бачимо, замість будівництва укриттів міська громада утеплюватиме будівлі, куди ніхто нині не ходить…

Рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань (звісно ж!) ухвалили «з метою забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів» (так сказано в проєкті). Власне, проєкт рішення практично ніхто не бачив: в умовах війни міська рада перестала оприлюднювати навіть ту інформацію, яка жодним чином не стосуються військових потреб. Втім, це давня мерська традиція – ховати публічну інформацію, прикриваючись то коронавірусом, то війною…

Втім, «ТелеграфЪ» отримав рішення виконкому, затверджене сесією, із власних джерел.

А де ж акти виконаних робіт?

Міська рада під час воєнного стану проводить сесії у Вайбері, при цьому депутати голосують «сердечками». Журналісти цього сердешного таїнства не бачать...

Як повідомили наші джерела, мер Віталій Малецький пояснив, що виділені майже 26 мільйонів будуть направлені на облаштування відкосів та фасадів будівель, бо конче потрібно зробити це до холодів (чомусь минулої осені ніхто не поспішав – а роботи розтягли аж на зиму). На додаток, у деяких дитсадках навіть почали збирати гроші на відкоси із самих батьків, хоча роботи ці були передбачені проєктом, а відтак — і фінансування на них.

Цього разу мер особливо наполягав на необхідності зробити відкоси у пологовому будинку, де замінили вікна. До речі, це вже нові роботи – торік компанія «Арт Проже», зірвавши графіки виконання робіт, термомодернізацію медичних закладів не розпочала.

У низки депутатів – зокрема, голови бюджетної комісії Олександра Плескуна, депутатів Богдана Лазоренка, Лариси Гориславець та інших виникло питання: а де ж акти виконаних у дитсадках робіт? Чи закриті вони, чи ні? Адже авансовий внесок компанії «Арт Проже» мерія від лиця тергромади вже заплатила в рахунок кредиту.

Мер відповів, що акти є – та ніхто з депутатів їх так і не побачив. Замовник проєкту – КМЕК – так і не надав депутатам ні акти, ні звіти, хоча цього бюджетна комісія вимагає з минулого року. При цьому звітування – ще й вимога договору з підрядником, який ТЪ свого часу детально аналізував. Але той чудовий договір просто не виконувався…

- На мою думку, виділити майже 26 мільйонів на енергосервісну компанію – це просто подарувати гроші недобросовісному підряднику, тому що депутати не отримали інформації від енергосервісної компанії про виконані роботи за проєктом – не будо ні звітування, нічого! Не бачили депутати й виконаних робіт. Рішення для депутатів підготували поспіхом. Сьогодні вранці депутати отримали цей проєкт про затверження рішень виконкому, — розповіла депутатка Лариса Гориславець.

«Зі скрипом» мер та його команда таки протягли рішення про 26 мільйонів на термомодернізацію. Як стверджують наші джерела, резонансний проєкт спочатку не набрав необхідної кількості голосів. І мер Віталій Малецький неодноразово звертався до депутатів з проханням його підтримати. Та потім сказав: навіть міська рада не затвердить це рішення виконкому, його все одно виконуватимуть, бо це дозволяє законодавство, що діє в умовах воєнного стану.

Ось список 23 депутатів, які разом із мером Малецьким проголосували за «теплий» проєкт.

Олександр Березянський Євген Бордюг Костянтин Брижаха Микола Бокован Валерія Волкова Юрій Гриценко Олександр Головач Олександр Калашник Дмитро Кармазін Віталій Котляр Андрій Макаров Валерій Мірошниченко Кристина Мірошниченко Зінаїда Проценко Світлана Пищита Тетяна Сергієнко Григорій Угніч Вікторія Чернишова Ігор Шварцман Ігор Штефан Ольга Шляхова Вячеслав Яворський Олександр Яцина

Отже, роль депутатів зведена до ролі статистів. Так було ще до війни. А зараз у мера з’явився додатковий аргумент. Будь-яке рішення мер обґрунтовує необхідністю під час війни. Тобто фактично прикривається війною, довіряючи гроші компанії, яка провалила глобальний проєкт ще в мирний час. Нагадаємо, свої депутати так і не спромоглися проголосувати за розірвання контракту з компанією «Арт Проже».