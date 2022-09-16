Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук, Здоров'я

Дві кременчуцькі лікарні отримали нове обладнання та ліжка від благодійників

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 182

 

Тепер лікарі зможуть краще контролювати застосування різних видів наркозу під час операцій

Сьогодні, 16 вересня, до двох кременчуцьких лікарень надійшло нове медичне обладнання, завдяки якому під час операцій лікарі зможуть краще контролювати застосування різних видів наркозу, а відповідно досягати кращих результатів у лікуванні пацієнтів. Про таке інформує міський голова Віталій Малецький.

Лікарня «Кременчуцька» отримала наркозно-дихальний апарат виробництва Данії, цифровий електрокардіограф та шприцевий двоканальний інфузомат виробництва Німеччини.

А лікарні «Придніпровська» також передали наркозно-дихальний апарат та модульний монітор пацієнта.

За цю допомогу щиро вдячний Благодійному фонду «Допомагати просто» та особисто його директорці Анні Павловій. А також «Приватбанку», який сприяє роботі благодійників. Ваша робота заслуговує на глибоку повагу! Також дякую Благодійному фонду Маші Єфросиніної «Твоя опора» за нові ліжка для лікарні «Кременчуцька». Наразі ремонтуємо сховище для пацієнтів у цій лікарні й така підтримка дуже доречна, – написав мер у фейсбуці.
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: лікарні допомога лікарня Придніпровська лікарня Кременчуцька
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 37 від 15 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх