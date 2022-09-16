Дві кременчуцькі лікарні отримали нове обладнання та ліжка від благодійників

Сьогодні, 16 вересня, до двох кременчуцьких лікарень надійшло нове медичне обладнання, завдяки якому під час операцій лікарі зможуть краще контролювати застосування різних видів наркозу, а відповідно досягати кращих результатів у лікуванні пацієнтів. Про таке інформує міський голова Віталій Малецький.
Лікарня «Кременчуцька» отримала наркозно-дихальний апарат виробництва Данії, цифровий електрокардіограф та шприцевий двоканальний інфузомат виробництва Німеччини.
А лікарні «Придніпровська» також передали наркозно-дихальний апарат та модульний монітор пацієнта.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер