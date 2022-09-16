Дві кременчуцькі лікарні отримали нове обладнання та ліжка від благодійників

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 182

Тепер лікарі зможуть краще контролювати застосування різних видів наркозу під час операцій

Сьогодні, 16 вересня, до двох кременчуцьких лікарень надійшло нове медичне обладнання, завдяки якому під час операцій лікарі зможуть краще контролювати застосування різних видів наркозу, а відповідно досягати кращих результатів у лікуванні пацієнтів. Про таке інформує міський голова Віталій Малецький.

Лікарня «Кременчуцька» отримала наркозно-дихальний апарат виробництва Данії, цифровий електрокардіограф та шприцевий двоканальний інфузомат виробництва Німеччини.

А лікарні «Придніпровська» також передали наркозно-дихальний апарат та модульний монітор пацієнта.

За цю допомогу щиро вдячний Благодійному фонду «Допомагати просто» та особисто його директорці Анні Павловій. А також «Приватбанку», який сприяє роботі благодійників. Ваша робота заслуговує на глибоку повагу! Також дякую Благодійному фонду Маші Єфросиніної «Твоя опора» за нові ліжка для лікарні «Кременчуцька». Наразі ремонтуємо сховище для пацієнтів у цій лікарні й така підтримка дуже доречна, – написав мер у фейсбуці.