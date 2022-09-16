Вулиця знищена до фундаменту: як звільняють Херсонщину

Збройні Сили України звільняють Херсонську область. російські окупанти вибиті з сіл Ольгине та Потьомкіне. Український прапор від вдячних жителів своїм визволителям — Збройним Силам України. Більше в сюжеті Центрального громадського телебачення.
Дуже важко від побаченого на вщент розбитих сільських вулицях. Будинків немає — лише частини стін та фундаментів. Окупанти залишили після себе суцільні руїни. Таким є ''руzькій мір''. Такою є висока ціна цієї війни — рашистської агресії проти України. ЗСУ роблять все можливе аби швидше вигнати загарбників з української землі. ЗСУ звільняють Херсонську область.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер