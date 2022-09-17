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На вихідних Кременчук заллють зливи, можливі навіть грози

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 418

 

У неділю містом гулятиме сильний вітрюган, а ввечері температура різко впаде

Вихідні не порадують кременчужан хорошою погодою. 18 вересня по Полтавській області, зокрема у Кременчуці, очікується погіршення погодних умов: дощі, місцями значні дощі, грози, вдень пориви південного вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпечності – жовтий). Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології. А що бачимо на погодних порталах?

Sinoptik обіцяє, що усю суботу, 17 вересня, кременчуцьке небо буде затягнуте хмарами, які після 18.00 принесуть зливу. Опади «візьмуть перерву» лише у першій половині дня у неділю, 18 вересня, але ввечері місто знову накриє дощ з грозою і сильним вітром. Зате буде досить тепло – у неділю повітря прогріється до +23°С.

За прогнозами Ventusky, у суботу, 17 вересня, ввечері почнеться дощ з грозою, який не припиниться й у неділю, 18 вересня. Тож вікенд очікується похмурий і мокрий. Температура коливатиметься у межах +13-18°С у суботу та +17-23°С у неділю.

Gismeteo не прогнозує грози у ці вихідні. Проте дощі пройдуть у місті як у другій половині суботи, так і протягом майже всього дня у неділю. Не забувайте взяти з собою парасольку, як йтимете на вулицю, щоб злива не застала вас зненацька. Ввечері у неділю, 18 вересня, Кременчуком гулятиме сильний вітрюган до 16 м/с, температура різко впаде до +11°С. Загалом протягом вікенду стовпчики термометрів покажуть +14...24°С.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: vikna.if.ua
Теги: погода прогноз осінь дощ злива вітер
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