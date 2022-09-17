У Кременчуці у повітрі накопичуватимуться шкідливі домішки

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Протягом доби 17 вересня та вранці 18 вересня у Кременчуці зберігатиметься тенденція для подальшого накопичення шкідливих домішок у приземному шарі атмосферного повітря.

Як повідомили в лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука обласного гідрометцентру, нині спостерігаються слабкий вітер, низький шар вертикального перемішування повітряних мас, висока вологість повітря, що сприяють накопиченню та утриманню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря.

У зв'язку з цим мешканців міста рекомендують по можливості не використовувати власні автівки.

Крім того, за повідомленням обласного гідрометцентру 17 вересня по Полтавській області очікується туман.