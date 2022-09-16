«Укрпошта» доставляє дублікати свідоцтв і витяги з ДРАЦС

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 159

Але тільки ті, що замовлені через портал «Дія»

Українці, які через війну втратили оригінали документів, проте не мають змоги відновити їх в ДРАЦС, можуть замовити дублікати на порталі «Дія» та отримати доставку «Укрпоштою». Доставка здійснюється за тарифом «Укрпошта Документи».

Про це повідомили у пресслужбі АТ «Укрпошта».

Щоб скористатися доставкою від «Укрпошти», потрібно на порталі «Дія» обрати відповідний спосіб доставки документів за адресою або до найближчого відділення.

Для повторної видачі доступні такі свідоцтва:

свідоцтво про народження;

про зміну імені;

про смерть;

шлюб або розірвання шлюбу.

Також онлайн можна замовити витяги з Реєстру про державну реєстрацію народження, смерті, зміни імені, шлюбу (укладання та розірвання).

Повторно замовити свідоцтво чи витяг можна як для себе, так і для найближчих родичів. Для цього потрібно додати скан-копії документів, що підтверджують родинні стосунки.





Раніше ми писали, що показувати і шерити паспорт через «Дію» відтепер можна в органах ДРАЦС.