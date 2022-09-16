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«Готові будь-якої миті їхати, куди накажуть»: кременчуцькі рятувальники відзначають професійне свято

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 281

Наші рятівники кажуть, що від початку війни їх робота та ставлення до роботи радикально змінились. Поки що їх головна робота — у Кременчуці та районі, проте вони готові будь-якої миті вирушити у будь-яку точку країни, адже давали присягу на вірність народу України. 

17 вересня  в Україні відзначають День рятівника. Сьогодні на території пожежно-рятувальної частини № 14 працівників служби 101 привітали із професійним святом.

Нагрудним   «Знаком Пошани» нагороджено 4 рятувальників, нагрудним знаком «За відвагу в надзвичайній ситуації» - 22, почесною грамотою ДСНС - 5, грамотою ДСНС - 12, надали чергове спеціальне звання майор отримав 1 рятувальник, звання сержанта - 4, старшого сержанта - 1, молодшого сержанта - 1. Подяками Кременчуцької РВА відзначено 6 кременчуцьких рятівників, подяками міського голови - 14. Цього року обійшлись без святкувань через воєнний стан. 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» побував на урочистостях та розпитав, як змінилась робота тих, хто завжди поруч у потрібну мить. 

Кременчуцьких рятувальників перевели на посилений режим служби з 24 лютого. Відтоді, кажуть, усе радикально змінилось. І робота, і ставлення до роботи. 

 

Сергій Вовнянко

Поки що їх головна робота — у Кременчуці та Кременчуцькому районі. Проте готові будь-якої миті сісти в автобус та їхати, куди накажуть. Більшість наших рятувальників мають досвід ліквідації наслідків великих пожеж. У минулі роки лісові пожежі на Луганщині та у Чорнобилі гасив кременчуцький загін.

- Адже ми давали присягу на вірність українському народу, — каже Сергій Вовнянко, начальник 15-ї пожежно-рятувальної частини Кременчука.

Сергій — не лише свідок, а й безпосередній учасник ліквідації усіх п'яти ракетних ударів, яка російська армія завдала по нашому місту. Згадує, що найстрашніше було — ліквідовувати наслідки після удару по ТЦ «Амстор», адже там було багато загиблих.

— Ми раніше ніколи не стикались із подібними випадками, — говорить Сергій Вовнянко, — Велика кількість загиблих, руйнування. Раніше на службі я стикався із подібними випадками, розбирали завали, але не внаслідок ракетних обстрілів. Бо ти не знаєш, коли воно «прилетить» знову. Це і є психологічна напруга — ти працюєш, ти віддаєшся роботі, але тут знову лунає повітряна тривога, і тобі доводиться відступати. Кожен обстріл — це свої нюанси. Коли сталось лихо на НПЗ, була загроза сильного вибуху, ми були в епіцентрі гасіння пожежі. «Амстор» — зовсім інша історія. Знаходити залишки та фрагменти тіл…

Вітаємо працівників пожежно-рятувальної служби! Дякуємо, що ви завжди приходите на допомогу!

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Олеся Данилова Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: ДСНС рятувальники День рятівника
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