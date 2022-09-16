Депутати Кременчуцької міської ради затвердили список ще з 30 нових назв вулиць (список)

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З 19 вересня розпочнеться новий етап голосування за ще 30 назв вулиць

Сьогодні, 16 серпня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили нові назви вулиць в рамках дерусифікації. Депутати затвердили на сесії нові назви 30 вулиць. Між двома варіантами на честь Левка Лук'яненка чи Симона Петлюри — депутати обрали перший варіант. А провулок Льва Толстого став вулицею Квітки Цісик. У Кременчуці з'явилася вулиця на честь Алітуса: депутати затвердили нові назви вулиць Нові назви вулиць 1 вул. Горького вул. Левка Лук'яненка 2 пров. Грозненський пров. Джохара Дудаєва 3 вул. Декабристів вул. Шістдесятників 4 пров. Декабристів пров. Придніпровський 5 пров. Дмитра Шостаковича пров. Братів Майбородів 6 вул. Добролюбова вул. Січових Стрільців 7 пров. Ернста Тельмана пров. Савинський 8 вул. Зої Космодем'янської вул. Христини Пекарчук 9 вул. Івана Сєченова вул. Івана Піддубного 10 пров. Інтернаціональний пров. Міклухо-Маклая 11 пров. Комарова (с.Потоки) пров. Затишний 12 пров. Краснопрудний пров. Богдана Ступки 13 вул. Кронштадтська вул. Батуринська 14 пров. Кутузова пров. Григорія Ашкаренка 15 вул. Левітана вул. Івана Багряного 16 вул. Лейтенанта Шмідта вул. Івана Нагнибіди 17 вул. Леонова вул. Юрія Руфа 18 вул. Леонова (с.Придніпрянське) вул. Миру 19 вул. Лермонтова вул. Віктора Баранова 20 вул. Ломоносова вул. Євгена Патона 21 вул. Лізи Чайкіної вул. Валентини Федько 22 пров. Лізи Чайкіної пров. Олени Теліги 23 пров. Льва Толстого вул. Квітки Цісик 24 пров. Макаренка пров. Князя Олега 25 пров. 2-й Макаренка пров. Леоніда Миколаєнка 26 проїзд 1-й Макаренка проїзд Володимира Константиновича 27 проїзд 2-й Макаренка проїзд Івана Калиновича 28 пров. Марини Раскової проїзд Катерини Зарицької 29 вул. Маршала Говорова вул. В'ячеслава Чорновола 30 пров. Маршала Говорова пров. В'ячеслава Чорновола

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