Сьогодні, 16 серпня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили нові назви вулиць в рамках дерусифікації. Депутати затвердили на сесії нові назви 30 вулиць. Між двома варіантами на честь Левка Лук'яненка чи Симона Петлюри — депутати обрали перший варіант. А провулок Льва Толстого став вулицею Квітки Цісик.
|
1
|вул. Горького
|вул. Левка Лук'яненка
|
2
|пров. Грозненський
|пров. Джохара Дудаєва
|
3
|вул. Декабристів
|вул. Шістдесятників
|
4
|пров. Декабристів
|пров. Придніпровський
|
5
|пров. Дмитра Шостаковича
|пров. Братів Майбородів
|
6
|вул. Добролюбова
|вул. Січових Стрільців
|
7
|пров. Ернста Тельмана
|пров. Савинський
|
8
|вул. Зої Космодем'янської
|вул. Христини Пекарчук
|
9
|вул. Івана Сєченова
|вул. Івана Піддубного
|
10
|пров. Інтернаціональний
|пров. Міклухо-Маклая
|
11
|пров. Комарова (с.Потоки)
|пров. Затишний
|
12
|пров. Краснопрудний
|пров. Богдана Ступки
|
13
|вул. Кронштадтська
|вул. Батуринська
|
14
|пров. Кутузова
|пров. Григорія Ашкаренка
|
15
|вул. Левітана
|вул. Івана Багряного
|
16
|вул. Лейтенанта Шмідта
|вул. Івана Нагнибіди
|
17
|вул. Леонова
|вул. Юрія Руфа
|
18
|вул. Леонова (с.Придніпрянське)
|вул. Миру
|
19
|вул. Лермонтова
|вул. Віктора Баранова
|
20
|вул. Ломоносова
|вул. Євгена Патона
|
21
|вул. Лізи Чайкіної
|вул. Валентини Федько
|
22
|пров. Лізи Чайкіної
|пров. Олени Теліги
|
23
|пров. Льва Толстого
|вул. Квітки Цісик
|
24
|пров. Макаренка
|пров. Князя Олега
|
25
|пров. 2-й Макаренка
|пров. Леоніда Миколаєнка
|
26
|проїзд 1-й Макаренка
|проїзд Володимира Константиновича
|
27
|проїзд 2-й Макаренка
|проїзд Івана Калиновича
|
28
|пров. Марини Раскової
|проїзд Катерини Зарицької
|
29
|вул. Маршала Говорова
|вул. В'ячеслава Чорновола
|
30
|пров. Маршала Говорова
|пров. В'ячеслава Чорновола
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер