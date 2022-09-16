Кременчуцька РВА про те, хто повинен відремонтувати пошкоджені будинки біля «Амстору»

У районній військовій адміністрації готові «допомогти» посадовцям мерії Кременчука виконати свої обов’язки
Наближається зима, а частина будинків, які були пошкоджені під час ракетного удару російської армії по ТЦ «Амстор», досі не відремонтовано. Їх мешканці скаржаться в ЗМІ, бо втратили надію на виконання обіцянок міської влади зробити цей ремонт. Зокрема, у деяких під’їздах житлових будинків вікна досі закриті поліетиленовою плівкою замість скла. Нагадаємо, що ця подія сталася 27 червня, тобто 80 днів тому!
На ранковому брифінгу журналісти поставили питання щодо цієї ситуації начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку.
Нагадаємо, за нашою інформацією, пошкоджень зазнали 45 житлових будинків, склінню підлягає майже 2 тисячі кв. метрів тільки житлового фонду. Внаслідок ракетного удару повилітали вікна у палаці культури «Кредмаш», від ударної хвилі сильно постраждало приміщення клініки сімейної медицини МедАльянс, завод «Кредмаш», залізничний вокзал, готель «Дніпровські зорі» та інші підприємства, установи та житлові будинки, розташовані неподалік «Амстора».
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер