Кременчуцька РВА про те, хто повинен відремонтувати пошкоджені будинки біля «Амстору»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 4

Наближається зима, а частина будинків, які були пошкоджені під час ракетного удару російської армії по ТЦ «Амстор», досі не відремонтовано. Їх мешканці скаржаться в ЗМІ, бо втратили надію на виконання обіцянок міської влади зробити цей ремонт. Зокрема, у деяких під’їздах житлових будинків вікна досі закриті поліетиленовою плівкою замість скла. Нагадаємо, що ця подія сталася 27 червня, тобто 80 днів тому!

На ранковому брифінгу журналісти поставили питання щодо цієї ситуації начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку.

— Це повноваження органів місцевого самоврядування. Районна військова адміністрація не є розпорядником бюджетних коштів і не може профінансувати виконання цих робіт. А Кременчуцька міська рада має бюджет та право їм розпоряджатися. В ході реформи по децентралізації влади органи місцевого самоврядування отримали багато повноважень та фінансових можливостей їх реалізовувати. Ремонт цих будівель влітку був анонсований мерією Кременчука. Чому досі не виконали обіцяне? Будинки треба негайно ремонтувати та готувати до зими. А кременчужанам треба вимагати цього від міського голови та посадовців мерії. Щоп’ятниці вони проводять засідання сесії Кременчуцької міської ради, на якій депутати можуть підняти це питання. Людям треба вимагати цього від депутатів, приходити на сесію та вимагати там. Адже люди обирають органи місцевого самоврядування для того, щоб вони на них працювали, а не навпаки. Якщо ж міська влада не реагує на звернення людей та не виконує своїх обіцянок щодо ліквідації наслідків ракетного обстрілу «Амстору» для сусідніх будинків, то ми підключимося та допоможемо чиновникам мерії виконувати свої обов’язки, — відповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Нагадаємо, за нашою інформацією, пошкоджень зазнали 45 житлових будинків, склінню підлягає майже 2 тисячі кв. метрів тільки житлового фонду. Внаслідок ракетного удару повилітали вікна у палаці культури «Кредмаш», від ударної хвилі сильно постраждало приміщення клініки сімейної медицини МедАльянс, завод «Кредмаш», залізничний вокзал, готель «Дніпровські зорі» та інші підприємства, установи та житлові будинки, розташовані неподалік «Амстора».



