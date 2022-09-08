Показувати і шерити паспорт через «Дію» відтепер можна в органах ДРАЦС

Цифрова копія паспорта з е-підписом «Дії» передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану. Заяву приймуть без паперового паспорту
У «Дії» відтепер можна шерити внутрішній та закордонний цифровий паспорт для державних органів реєстрації актів цивільного стану, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Під час замовлення та отримання адмінпослуг українці можуть показати електронний паспорт у застосунку та поділитися цифровою копією документа.
Зазначається, що для того, аби скористатися послугою шерингу, необхідно оновити «Дії» до останньої версії. А щоб поділитися копією е-паспорта, необхідно:
Цифрова копія паспорта з е-підписом «Дії» передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану.
Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції – підтвердження особи та отримання необхідних копій.
Нагадаємо, у серпні Мінцифри відновили бета-тестування шерингу авто.
Пенсійні посвідчення, шеринг авто та англомовні документи вже доступні у застосунку «Дія»
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер