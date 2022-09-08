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Показувати і шерити паспорт через «Дію» відтепер можна в органах ДРАЦС

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 132

 Цифрова копія паспорта з е-підписом «Дії» передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану. Заяву приймуть без паперового паспорту

У «Дії» відтепер можна шерити внутрішній та закордонний цифровий паспорт для державних органів реєстрації актів цивільного стану, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Під час замовлення та отримання адмінпослуг українці можуть показати електронний паспорт у застосунку та поділитися цифровою копією документа.

Зазначається, що для того, аби скористатися послугою шерингу, необхідно оновити «Дії»  до останньої версії. А щоб поділитися копією е-паспорта, необхідно:

  • відкрити паспорт у застосунку Дія;
  • натиснути на нього та обрати штрихкод;
  • працівник може відсканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;
  • підтвердити запит на передачу даних у застосунку Дія.

Цифрова копія паспорта з е-підписом «Дії» передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану. 

Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції – підтвердження особи та отримання необхідних копій. 

«Це значно скоротить обслуговування та допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних», – прокоментували  у Мінцифрі.

Нагадаємо, у серпні Мінцифри відновили бета-тестування шерингу авто.

Пенсійні посвідчення, шеринг авто та англомовні документи вже доступні у застосунку «Дія»

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Автор: Олеся Данилова
Теги: Дія ДРАЦС адмінпослуги
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