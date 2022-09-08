Добровольці, які брали участь в обороні України від агресії рф, зможуть отримати статус УБД

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 214

Добровольців, які не встигли вступити до лав ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, ДПСУ та інших військових формувань чи правоохоронних органів, але брали безпосередню участь в обороні України від російської агресії, можуть визнати учасниками бойових дій.

Вчора, 7 вересня, Верховна Рада України прийняла за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання законопроєкт №7322 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання учасниками бойових дій осіб, які брали безпосередню участь в здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та інших питань.

Важливою умовою надання статусу УБД є перебування безпосередньо в районах та у період здійснення заходів щодо забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф.

У законопроєкті також передбачається визначення кола осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у цих заходах.

Законопроєкт № 7322 буде доопрацьовано до другого читання у Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Як зазначається на сайті Верховної ради, невдовзі відповідний висновок Комітету разом з порівняльною таблицею до проєкту закону буде надано Верховній Раді України для його ухвалення в цілому.

- Абсолютно справедливо, що добровольці, які воювали, але з тих чи інших причин не увійшли до офіційних військових формувань, на рівні з ними отримали статут учасника бойових дій», – зазначила народна депутатка Олена Шуляк

Раніше такий статус могли отримати лише ті, хто служив або служить у ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ та інших військових формуваннях чи правоохоронних органах.

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