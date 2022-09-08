На проспекті Свободи заплели у коси кущі проса

На зелених зонах поблизу дороги на проспекті Свободи озеленювачі «Благоустрою Кременчука» заплели у коси кущі проса, що додало креативу осіннім клумбам.
Як повідомляє пресслужба мерії нашого міста, попри війну та фінансову скруту, працівники підприємства створюють квіткові композиції та займаються дизайнерським оформленням клумб.
Зараз озеленювачі «Благоустрою Кременчука» працюють на проспекті Свободи, у районі меморіалу «Вічно живим» та на схилі від зупинки «Водоканал» до зупинки «Міський сад», а також на вулиці Вадима Бойка.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер