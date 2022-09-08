На Полтавщині 17-річний юнак помер від отруєння

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 584

Хлопець два дні знаходився у реанімації

8 вересня близько 10.00 до Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення від медиків про смерть 17-річного хлопця, якого ушпиталили з отруєнням невідомою речовиною.

За попередньою інформацією слідства, 6 вересня 17-річного мешканця Новооржицької тергромади доставили з місця мешкання до реанімації Лубенської лікарні інтенсивного лікування. 8 вересня хлопець помер в лікарні.

Для встановлення точної причини смерті тіло юнака направили на судово-медичну експертизу. Тривають слідчі дії.

За даним фактом слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.15 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Причини та обставини смерті хлопця з’ясовує слідство.