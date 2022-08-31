Пенсійні посвідчення, шеринг авто та англомовні документи вже доступні у застосунку «Дія»

Відтепер пенсіонери у тролейбусах зможуть показувати кондукторам у якості документа на право безоплатного проїзду пенсійне посвідчення у смартфоні
В застосунку «Дія» вже доступні пенсійні посвідчення та шеринг автомобілів. Також у «Дії» вже можна скористатися англомовними документами та новими сервісами для іноземців.
Про це на брифінгу 31 серпня повідомив віцепрем‘єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами нові сервіси допоможуть пенсіонерам, особам, що перебувають за кордон та іноземцям, які хочуть проживати чи отримати українське громадянство.
Повний перелік нових послуг:
Щоб скористатися новими послугами застосунку необхідно оновити останню версію через розділ «Меню» і в розділі «Послуги» знайти необхідний сервіс. Програма автоматично підтягне пенсійні посвідчення: жінкам з 55 років, чоловіки з 60. У разі, якщо застосунок не знайде в базі ваші документи, потрібно буде зазначити номер та серію самостійно.
Також Михайло Федоров розповів, що повернуться патрульні штрафи за порушення правил дорожнього руху.
Варто зазначити, раніше керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік заявляв, що у застосунку «Дія» будуть доступні пенсійні посвідчення за віком та за інвалідністю, які були видані після 2014 року.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер