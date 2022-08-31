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Пенсійні посвідчення, шеринг авто та англомовні документи вже доступні у застосунку «Дія»

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 145

 

Відтепер пенсіонери у тролейбусах зможуть показувати кондукторам у якості документа на право безоплатного проїзду пенсійне посвідчення у смартфоні

В застосунку «Дія» вже доступні пенсійні посвідчення та шеринг автомобілів. Також у «Дії» вже можна скористатися англомовними документами та новими сервісами для іноземців.

Про це на брифінгу 31 серпня повідомив віцепрем‘єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами нові сервіси допоможуть пенсіонерам, особам, що перебувають за кордон та іноземцям, які хочуть проживати чи отримати українське громадянство.

Повний перелік нових послуг:

  • електронні пенсійні посвідчення;
  • посвідка на постійне та тимчасове проживання — новий сервіс для іноземців;
  • шеринг авто — сервіс для передачі електронного техпаспорта за 2 секунди;
  • англомовні документи — зручний сервіс для користування за кордоном.

Щоб скористатися новими послугами застосунку необхідно оновити останню версію через розділ «Меню» і в розділі «Послуги» знайти необхідний сервіс. Програма автоматично підтягне пенсійні посвідчення: жінкам з 55 років, чоловіки з 60. У разі, якщо застосунок не знайде в базі ваші документи, потрібно буде зазначити номер та серію самостійно.

- Посвідка на постійна та тимчасове проживання ключовий документ для іноземців. Таких посвідок видано близько 200 тисяч, зараз ці документи вже оцифровано, — пояснив міністр.

Також Михайло Федоров розповів, що повернуться патрульні штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Варто зазначити, раніше керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік заявляв, що у застосунку «Дія» будуть доступні пенсійні посвідчення за віком та за інвалідністю, які були видані після 2014 року.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Дія пенсійне посвідчення
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