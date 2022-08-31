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Кременчук, Амстор

Сім’ям загиблих в ТЦ «Амстор» виплатять по 20 тис гривень з благодійного фонду «Дороги життя»

Сьогодні, 21:35 Переглядів: 229

 Кошти зібрали на благодійному аукціоні

Сьогодні, 31 серпня, у спортивному ліцеї-інтернаті № 21 «Старт» ім. Піддубного пройшла зустріч родичів загиблих у ТЦ  «Амстор» із представником  фонду, нардепом Владленом Неклюдовим (фракція «Слуга народу»), начальником Полтавської обласної військової адміністрації Дмитром Луніним, його заступницею Катериною Рижиченко, та начальником Кременчуцької РВА Олегом Лєдніком. 

Як повідомив Владлен Неклюдов, відсьогодні сім'ям від фонду почали виплачувати матеріальну допомогу у розмірі 20 тис. гривень.

Він розповів, що гроші збирали на благодійному аукціоні у Києві, що пройшов 5 серпня.

Тоді вдалося зібрати майже 60 тисяч доларів.

- Більшість коштів передали на підтримку постраждалих від російської агресії мешканців міста-Героя Маріуполя. Проте трагедія «Амстора» сколихнула всю Україну, і частину коштів ми вирішили передати родичам загиблих, - сказав Владлен Неклюдов. 

Усього кременчужанам передали 360 тис. гривень. Проте фонд також готовий допомогти отримати кошти ще двом сім'ям, які не є кременчужанами. Їм треба звернутися до представників фонду «Дорога життя». Ще одна жінка після трагедії 27 червня вважається зниклою безвісти - щойно встановлять факт смерті, кошти перерахують і її родині. 

На аукціоні на продаж були виставлені роботи українських художників Гаяне Атаян, Данила Бідношея, Юрія Гончаренка, Віктора Іваніва, Віктора Зарецького, Анни Мурашко, Бориса Рапопорта, Марії Примаченко, Владислава Шершевського, Сергія Шишка та інших. За словами Неклюдова, серед лотів були боксерські перчатки Віталія Кличка, марки з підписом Валерія Залужного, вціліле вино зі склвду Good Wine та інше.

Нагадаємо, з міського бюджету Кременчуцька міська рада виплатила матеріальну  допомогу сім'ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару по торговому центру «Амстор» у розмірах: 

членам сімей загиблих – 100 тис грн; постраждалим, які перебувають на стаціонарному лікуванні – 25 тис грн; постраждалим, які перебувають на амбулаторному лікуванні – 10 тис грн. Крім того, з обласного бюджету також вирішили виділити сім'ям загиблих по 50 тисяч грн, а пораненим- до 25 тисяч грн допомоги.

Наразі щонайменше чотири сім'ї загиблих допомоги з обласного бюджету не отримали, однак в обласній адміністрації пообіцяли розібратись із цим питанням.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Олеся Данилова Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: благодійний фонд дороги життя виплати
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Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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