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Кременчук, Надзвичайні новини, Гроші

Чому родини загиблих в «Амсторі» досі не отримали допомогу від Кременчуцької міськради

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 105

 

Виплатити матеріальну допомогу від міста обіцяють протягом одного-двох днів

Родинам загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці пообіцяли надати матеріальну допомогу Кременчуцька міська та Полтавська обласні ради. Втім, досі вони нічого не отримали, хоча після 27 червня, коли був зруйнований торгівельний центр, минуло вже понад три тижні. Зазначимо, що рішення щодо виплати цієї матеріальної допомоги Кременчуцька міська рада ухвалила ще 8 липня.

Чому так вийшло і коли вони нарешті отримають гроші журналісти запитали у начальника Кременчуцької військової районної адміністрації Олега Лєдніка на ранковому брифінгу.

- Затримка з виплатою коштів пов’язана із проблемами у роботі держказначейства. Документи від Кременчуцької міської ради на ці виплати надійшли до нього 13 липня. Наразі соціальні виплати профінансовані по документам, що надійшли 12 липня. Отже, сьогодні-завтра казначейство проплатить матеріальну допомогу сім'ям загиблих та постраждалим. Зазначу, що казначейство в першу чергу фінансує все, що пов’язано з обороною країни. По соціальним виплатам є невелика затримка, - пояснив Олег Лєднік.

Нагадаємо, що Кременчуцька міська рада ухвалила рішення щодо виплати матеріальної допомоги сім'ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару по торговому центру «Амстор» у розмірах:

  • членам сімей загиблих – 100 тис грн;
  • постраждалим, які перебувають на стаціонарному лікуванні – 25 тис грн;
  • постраждалим, які перебувають на амбулаторному лікуванні – 10 тис грн.

Червоний Хрест у Полтавській області також виплачує матеріальну допомогу родинам загиблих від ракетного удару рашистів по ТЦ «Амстор» у Кременчуці у розмірі 10 тисяч грн.

Рішення, щодо надання матеріальної допомоги планує ухвалити і Полтавська обласна рада. Сім’ї загиблих отримають з обласного бюджету по 50 тисяч грн, а поранені - до 25 тисяч грн допомоги.

Нагадаємо, в ТЦ «Амстор» від ракетного удару рашистів загинуло 22 цивільні людини.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Амстор загиблі поранені постраждалі Кременчук матеріальна допомога
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