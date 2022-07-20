Чому родини загиблих в «Амсторі» досі не отримали допомогу від Кременчуцької міськради

Родинам загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці пообіцяли надати матеріальну допомогу Кременчуцька міська та Полтавська обласні ради. Втім, досі вони нічого не отримали, хоча після 27 червня, коли був зруйнований торгівельний центр, минуло вже понад три тижні. Зазначимо, що рішення щодо виплати цієї матеріальної допомоги Кременчуцька міська рада ухвалила ще 8 липня.
Чому так вийшло і коли вони нарешті отримають гроші журналісти запитали у начальника Кременчуцької військової районної адміністрації Олега Лєдніка на ранковому брифінгу.
Нагадаємо, що Кременчуцька міська рада ухвалила рішення щодо виплати матеріальної допомоги сім'ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару по торговому центру «Амстор» у розмірах:
Червоний Хрест у Полтавській області також виплачує матеріальну допомогу родинам загиблих від ракетного удару рашистів по ТЦ «Амстор» у Кременчуці у розмірі 10 тисяч грн.
Рішення, щодо надання матеріальної допомоги планує ухвалити і Полтавська обласна рада. Сім’ї загиблих отримають з обласного бюджету по 50 тисяч грн, а поранені - до 25 тисяч грн допомоги.
Нагадаємо, в ТЦ «Амстор» від ракетного удару рашистів загинуло 22 цивільні людини.
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№ 27 від 7 липня 2022Читати номер