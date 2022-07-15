«Червоний хрест» на Полтавщині вже виплатив родинам загиблих в «Амсторі» по 10 тисяч грн

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Допомогу родинам загиблих та постраждалим найближчого часу нададуть Полтавська обласна та Кременчуцька міська ради

Відділення «Червого хреста» у Полтавській області вже виплатив матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч грн родинам загиблих від ракетного удару рашистів по ТЦ «Амстор» у Кременчуці. Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Люди вже отримали кошти. Кременчуцька міська та Полтавська обласна ради також прийняли рішення щодо надання допомоги родинам загиблих та постраждалим. Кошти будуть виплачені найближчим часом, - зазначив очільник району.

Нагадаємо, Кременчуцька міська рада 8 липня ухвалила рішення щодо збільшення розмірів матеріальної допомоги для сімей загиблих в «Амсторі» до 100 тисяч грн. Постраждалі, які перебували на стаціонарному лікуванні, отримають 25 тисяч грн, а ті, хто лікувався амбулаторно – 10 тисяч грн.

Вчора начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що обласна рада запроваджує нові соцвиплати для наших захисників та цивільних жителів області, які постраждали від війни.

Сім’ї загиблих захисників та цивільних жителів, які загинули внаслідок збройних нападів ворога під час війни отримають по 50 тисяч грн, а поранені - до 25 тисяч грн допомоги. Діти загиблих Героїв – щомісячну грошову допомогу.

Військові, які отримали поранення, контузію чи каліцтво під час захисту країни отримають до 20 тисяч грн на реабілітацію.

Ці виплати, ініційовані ОВА, мають затвердити на найближчій сесії Полтавської обласної ради.