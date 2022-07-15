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Кременчук, Освіта

Про ситуацію у Кременчуцькому районі та чи підуть діти до шкіл з 1 вересня

Сьогодні, 11:09 Переглядів: 1 789

 

Рішення щодо формату навчання дітей у школах буде прийматися виходячи з безпекової ситуації у кожному районі та школі

Загальна оперативна ситуація у Кременчуцькому районі минуло доби була спокійною та контрольованою, резонансних подій та пожеж не трапилось.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, за минулу добу громадяни 8 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Випадків домашнього насильства та розповсюдження наркотиків не зафіксовано.

Одного водія було затримано під час керування автівкою у нетверезому стані. Щодо нього складений адмінпротокол за статтею 130 КУАП.

Олег Лєднік також наголосив, що Кременчуцька РВА отримала офіціальне роз’яснення від уряду та Офісу президента щодо формату навчання дітей у школах з 1 вересня.

- Рішення будуть прийматися виходячи з ситуації у кожному регіоні, районі та школі. Для того щоб максимально забезпечити безпеку учнів. Це буде залежати від того, чи є у школі сховище, чи може воно вмістити усіх учнів та інших чинників, - пояснив очільник району.

Він додав, що найближчими днями будуть проведені обстеження шкіл району на наявність сховищ, і на підставі висновків ДСНС та побажань батьків школярів буде прийматися остаточне рішення. За його словами, наразі, після ракетного удару рашистів по ТЦ «Амстор» та по іншим містам України, більшість батьків виступає за дистанційне навчання у школах.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район школи дистанційне навчання
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