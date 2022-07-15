Україні потрібна нова система захисту культурної спадщини від воєнних ризиків - МКІП

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 0

Організації, які опікуються збереженням та охороною культурно-історичних місць у світі та перебувають з тижневим візитом в Україні, 12-13 липня відвідали зруйновані росіянами населені пункти Київщини та Чернігівщини.

У МКІП вважають за необхідне розробити нову систему захисту культурної спадщини від воєнних ризиків.

На цьому наголосила заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

- До війни не можливо бути повною мірою готовим... Ми мусимо розбудувати якісно інакшу нову систему реагування на надзвичайні ситуації у царині збереження культурної спадщини, - сказала Чуєва.

Вона зауважила, що, на жаль, часто неможливо фізично захистити великі споруди або людей, але необхідно зробити все, аби зменшити ризики, вчасно і правильно документувати пошкодження. "Це і є сьогодні наша робота і міжнародні партнери нас у цьому підтримують", - наголосила Чуєва.

Вона також подякувала міжнародним партнерам, державним інституціям та громадським організаціям за допомогу у збереженні культурної спадщини України, зокрема у складний воєнний час.

- Культурна спадщина може здаватися не на часі, але кожен українець, кожна людина у світі є носієм певної культури. Коли ми говоримо про культурну спадщину, то говоримо не лише про її матеріальне втілення в об'єктах та будівлях, а також говоримо про носіїв традицій, культури. З кожною людиною, яка стає жертвою цієї війни, ми втрачаємо частку світової культури, - пояснила заступниця міністра.

Як повідомлялося, представники світових організацій, які опікуються збереженням та охороною культурно-історичних місць у світі та перебувають з тижневим візитом в Україні, 12-13 липня відвідали зруйновані росіянами населені пункти Київщини та Чернігівщини.

Міжнародна рада з охорони пам'яток та історичних місць і Міжнародний центр з дослідження, збереження та реставрації культурних цінностей допомагатимуть Україні в збереженні культурної спадщини