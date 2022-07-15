Воїна Олександра Васільєва посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького

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Президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою кременчуцького військового Олександра Васільєва, який загинув 6 травня внаслідок наїзду на протитанкову міну у Харківській області. Згідно з Указом № 497/2022, від 13 липня, Олександра Васільєва посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Нагороду присвоїли «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».