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Кременчук, Гроші

Кременчуцька міська рада виділила кошти на допомогу сім'ям загиблих та постраждалим від ракетного удару по ТЦ «Амстор»

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 74

 

Відповідне рішення депутати прийняли сьогодні на пленарному засіданні ради

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення щодо виділення зі Стабілізаційного вонду Кременчуцької міської територіальної громади 3 млн грн Департаменту соцзахисту в рамках змін до Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021-2023 роки.

Кошти направлять на виплату матеріальної допомоги сім'ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару по торговому центру «Амстор» 27 червня.

За рахунок бюджету Кременчуцької міської територіальної громади надається матеріальна допомога сім’ям загиблих та постраждалим в таких розмірах: членам сімей загиблих – 100 тис грн;

постраждалим, які перебувають на стаціонарному лікуванні – 25 тис грн; постраждалим, які перебувають на амбулаторному лікуванні – 10 тис грн.

Відповідне рішення щодо збільшення матеріальної допомоги сім'ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор» 27 червня 2022 року у Кременчуцькій міській раді планували ухвалити ще 4 липня, про що ми повідомляли наших читачів.
Крім того, депутати ухвалили виділення зі Стабілізаційного фонду 1 млн 125 тис грн Кременчуцькому льотному коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ. Ці кошти спрямують на проведення капітального ремонту 4-го поверху гуртожитку Кременчуцького льотного коледжу.





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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада ТЦ Амстор матеріальна допомога
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