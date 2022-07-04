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Кременчук, Надзвичайні новини, Гроші

Наскільки збільшать матеріальну допомогу з бюджету Кременчука сім’ям загиблих та постраждалим

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 582

 

Відповідне рішення Кременчуцька міська рада планує ухвалити сьогодні

Як стало відомо редакції «Кременчуцького Телеграфу» із власних джерел, у Кременчуцькій міській раді підготували проєкт рішення щодо збільшення матеріальної допомоги сім'ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор» 27 червня 2022 року. Відповідні зміни пропонується внести до рішення міської ради від 28 червня.

Отже, матеріальна допомога з бюджету Кременчуцької міської територіальної громади буде надана сім’ям загиблих та постраждалим у таких розмірах:

  • членам сімей загиблих – 100 тисяч грн;
  • постраждалим, які перебувають на стаціонарному лікуванні – 25 тисяч грн;
  • постраждалим, які перебувають на амбулаторному лікуванні – 10 тисяч грн.

Рішення планується ухвалити сьогодні на черговому пленарному засіданні Кременчуцької міської ради.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада ТЦ Амстор матеріальна допомога загиблі
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