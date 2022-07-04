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Кременчук

Більшість абонентів передали показники «Кременчукгазу» через онлайн-сервіси компанії  

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 1 846

 Показники поки що можна передавати без додавання фото лічильника. Їх приймають і у звичний для кременчужан спосіб, крім системи ВАС. Втім, у компанії налаштовані максимально долучити споживачів до власних онлайн-сервісів аби уникнути неточностей.

43 тисячі абонентів «Кременчукгаз» з 47 тисяч, що мають індивідуальні лічильники, вже передали показання за допомогою онлайн-сервісів компанії. Про це сьогодні під час брифінгу з журналістами повідомив голова правління ПрАТ  «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.

Нагадаємо, з 1 липня в компанії анонсували зміни в способі передачі показників лічильника. Відтепер їх потрібно передавати через особистий  кабінет  на сайті «Кременчукгазу» або через вайбер-бот із додаванням фото приладу обліку.

Однак протягом 1-3 липня кременчужани стикнулись із проблемою при реєстрації в кабінеті на сайті, також некоректно працював бот. В компанії заявили, що сталася хакерська атака.

Богдан Оксененко сьогодні прокоментував ситуацію, що склалась, та запевнив, що нині показники лічильників приймають  як голосовими повідомленнями, так і у формі sms-повідомлень, як звикли переважно літні люди.

- Дійсно, були певні труднощі із передачею показників. У п’ятницю, 1 липня, до Центру обслуговування споживачів звернулось 237 абонентів, сьогодні (станом на 10:47 - ред.) – 137, - говорить Оксененко. –  43 тисячі з 47 тисяч абонентів, що мають індивідуальні лічильники, вже передали показники. З них 26 тисяч – через вайбер-бот.

За словами керівника ПрАТ, у той же час 17 тисяч споживачів передали показники за допомогою телефонним дзвінків та повідомлень. Але 5 тисяч з них – не релевантні, які пізніше доведеться уточнювати та робити перерахунки.

- Саме для цього ми прагнемо налагодити прямий зв'язок зі своїми споживачами, аби уникнути неточних даних. Більше того, згідно з Кодексом газорозподільчих мереж ми зобов’язані отримувати ці дані без посередників. Якщо абонент прикріпить фото до наданих показників, це дозволить максимально чітко опрацювати дані та передати їх газопостачальним компаніям.

Тому фото скидати не обов’язково, але – бажано, аби уникнути непорозумінь.

Богдан Оксененко наголосив, що у компанії налаштовані максимально долучити своїх споживачів до онлайн-сервісів замість дзвінків та повідомлень – знову ж таки – аби мати чіткі дані.  

Нагадаємо, показники лічильника передають з 1 по 5 число кожного місяця у два способи.

Перший спосіб

Зареєструватися в Особистому кабінеті на  сайті «Кременчукгазу»

Для цього треба зробити чотири кроки: увійдіть на сайт підприємства в інтернеті за адресою: kgaz.com.ua; ознайомтеся з умовами реєстрації та внесіть всі необхідні дані у реєстраційну форму: номер мобільного телефону, пароль вводу (сформулюйте його самостійно та збережіть); на номер вашого контактного телефону надійде SMS з кодом підтвердження; введіть код підтвердження; додайте особовий рахунок (знайдіть його у своїй квитанції за розподіл газу (ПрАТ «Кременчукгаз»); введіть показники; прикріпіть фото.

Другий спосіб - через VIBER-бот

Відскануйте QR-код на сайті kgaz.com.ua для встановлення VIBER-бота (або просто натисніть на нього) – ви автоматично потрапите у цей VIBER-бот. Вкажіть особовий рахунок (знайдіть його у своїй квитанції за розподіл газу (ПрАТ «Кременчукгаз»). Уведіть показники та прикріпіть фото. Якщо вам складно це зробити, то попрохайте когось із близьких, хай вам допоможуть.

Щоб не сканувати QR-код, можна просто перейти за посиланням https://cutt.ly/Nz6xkH8 і одразу перейти у вайбер-бот


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Автор: Ольга Мінчук
Теги: Кременчукгаз лічильники газ Богдан Головаш
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