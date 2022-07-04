Більшість абонентів передали показники «Кременчукгазу» через онлайн-сервіси компанії  

Показники поки що можна передавати без додавання фото лічильника. Їх приймають і у звичний для кременчужан спосіб, крім системи ВАС. Втім, у компанії налаштовані максимально долучити споживачів до власних онлайн-сервісів аби уникнути неточностей.
43 тисячі абонентів «Кременчукгаз» з 47 тисяч, що мають індивідуальні лічильники, вже передали показання за допомогою онлайн-сервісів компанії. Про це сьогодні під час брифінгу з журналістами повідомив голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.
Нагадаємо, з 1 липня в компанії анонсували зміни в способі передачі показників лічильника. Відтепер їх потрібно передавати через особистий кабінет на сайті «Кременчукгазу» або через вайбер-бот із додаванням фото приладу обліку.
Однак протягом 1-3 липня кременчужани стикнулись із проблемою при реєстрації в кабінеті на сайті, також некоректно працював бот. В компанії заявили, що сталася хакерська атака.
Богдан Оксененко сьогодні прокоментував ситуацію, що склалась, та запевнив, що нині показники лічильників приймають як голосовими повідомленнями, так і у формі sms-повідомлень, як звикли переважно літні люди.
За словами керівника ПрАТ, у той же час 17 тисяч споживачів передали показники за допомогою телефонним дзвінків та повідомлень. Але 5 тисяч з них – не релевантні, які пізніше доведеться уточнювати та робити перерахунки.
Тому фото скидати не обов’язково, але – бажано, аби уникнути непорозумінь.
Богдан Оксененко наголосив, що у компанії налаштовані максимально долучити своїх споживачів до онлайн-сервісів замість дзвінків та повідомлень – знову ж таки – аби мати чіткі дані.
Нагадаємо, показники лічильника передають з 1 по 5 число кожного місяця у два способи.
Перший спосіб
Зареєструватися в Особистому кабінеті на сайті «Кременчукгазу»
Для цього треба зробити чотири кроки: увійдіть на сайт підприємства в інтернеті за адресою: kgaz.com.ua; ознайомтеся з умовами реєстрації та внесіть всі необхідні дані у реєстраційну форму: номер мобільного телефону, пароль вводу (сформулюйте його самостійно та збережіть); на номер вашого контактного телефону надійде SMS з кодом підтвердження; введіть код підтвердження; додайте особовий рахунок (знайдіть його у своїй квитанції за розподіл газу (ПрАТ «Кременчукгаз»); введіть показники; прикріпіть фото.
Другий спосіб - через VIBER-бот
Відскануйте QR-код на сайті kgaz.com.ua для встановлення VIBER-бота (або просто натисніть на нього) – ви автоматично потрапите у цей VIBER-бот. Вкажіть особовий рахунок (знайдіть його у своїй квитанції за розподіл газу (ПрАТ «Кременчукгаз»). Уведіть показники та прикріпіть фото. Якщо вам складно це зробити, то попрохайте когось із близьких, хай вам допоможуть.
Щоб не сканувати QR-код, можна просто перейти за посиланням https://cutt.ly/Nz6xkH8 і одразу перейти у вайбер-бот
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер