Майже половина українських підлітків не мають базової математичної грамотності — дослідження

В Україні погіршується рівень математичної грамотності школярів, проблема вже має масовий характер і впливає на майбутнє учнів та економіки країни. Про це повідомляє дослідження EdEra та Tokarev Foundation, в якому проаналізували результати НМТ з математики 2022–2024 років і дані міжнародного дослідження PISA-2022, глибинні інтерв’ю з учителями та діагностичні тести учнів 5‑х, 7‑х і 10‑х класів у межах проєкту з подолання освітніх втрат від БФ «savED».

Ось результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з математики за 2025 рік:

12% учасників не подолали поріг тестування, тобто не відповіли на запитання рівня 5–7 класу — вони не розуміють, що таке ¼ піци. Для порівняння — з української мови та історії таких всього 1%.

Середній бал — 132,5 із 200 можливих.

Міжнародне тестування PISA-2022 показує схожу картину: невтішні результати НМТ за 2023–2024 роки підтверджують цей тренд — кількість учнів та учениць, які набирали максимальні 200 балів, скоротилася на 40% — з 1905 до 1131. Не досягли навіть базового рівня з математики 42% українських підлітків.

— Простими словами: ми втрачаємо таланти, а значна частина дітей опановує лише найпростіші математичні навички, - підсумували дослідники.

Вони наголошують, що йдеться не просто про низькі оцінки, а про реальні життєві наслідки: слабка математика підриває фінансову грамотність молоді, послаблює критичне мислення та звужує можливості для кар’єри у STEM‑галузях (наука, технології, інженерія, математика).

— Математика — це не тільки про оцінки й не про НМТ. Це про те, чи зможе людина мислити критично, прораховувати ризики й ухвалювати рішення, — наголошує засновник та CEO EdEra Ілля Філіпов.

За його словами, втрата цих навичок у школі згодом позначається на економіці, технологіях і системі управління.

Дослідження виділяє 6-й клас як критичну точку. Саме тоді учні втрачають мотивацію та не засвоюють ключові теми на кшталт дробів, відсотків і від’ємних чисел, що згодом блокує успішне вивчення алгебри, геометрії й STEM‑предметів. Діти вчать теорію, але не розуміють, як це стосується життя, — не можуть розрахувати час на дорогу чи уявити, як алгоритми визначають політ літака чи як працюють маршрути Google Maps.

Учителі теж не завжди бачать глибину матеріалу та його практичну цінність. Їм потрібні зрозумілі інструменти, щоб пояснювати теми дітям. Крім того, ще один гострий виклик, який призводить до освітніх втрат — нестача вчителів математики, фізики, хімії. Про цю проблему вже говорили у Міністерстві освіти і науки України.

— Ця проблема комплексна: учні, вчителі, батьки, держава мають грати спільно і головне — розуміти правила гри. Інакше на нас чекає катастрофа. Адже нам потрібні вчені, інженери, інноватори, аби розвивати економіку країни. І головне — вигравати будь-яку технологічну війну, яку можна чекати від наших сусідів, — зазначає Ілля Філіпов.

На основі результатів дослідження експерти вже розробляють практичні та ефективні освітні рішення, щоб допомогти школярам надолужити критичні теми, знизити математичну тривожність і повернути дітям впевненість у власних силах.

Когнітивні здібності молодого покоління вперше в історії людства виявилися нижчими, ніж у їхніх батьків

Нагадаємо, нещодавно ми писали з посиланням на Unilad, що сучасні гаджети негативно впливають на засвоєння знань: мозок людини не здатний повноцінно навчатися через короткі ролики, тексти, швидкі перекази та поверхневе гортання сторінок — біологічно ми запрограмовані на навчання через спілкування з іншими людьми та глибоке вивчення інформації. Нинішнє покоління молоді, відоме як зумери (народжені з 1997 по 2012 рік), стало першим в історії, чиї когнітивні здібності виявилися нижчими, ніж у батьків. Виною всьому знову стали сучасні технології та онлайн-навчання.