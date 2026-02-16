ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави» — рік роботи, рік дії, рік відповідальності.
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

З України видворили громадянина Азербайджану, який незаконно проживав у Кременчуці

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 247

 

Чоловік ухилявся від виконання рішення про примусове повернення

Минулого тижня міграційники Полтавської області спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань Нацполіції видворили з України громадянина Республіки Азербайджан, який нелегально жив у Кременчуці та ухилявся від виконання рішення про примусове повернення. Про це інформують у пресслужбі міграційної служби Полтавської області.

Відомо, що кілька років тому Крюківський районний суд Кременчука ухвалив рішення про примусове повернення чоловіка з України. Згодом, із травня 2025 року, він перебував у Чернігівському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. 

  

У міграційній службі зазначають, що з початку 2026 року на Полтавщині виявили 10 нелегальних мігрантів. Щодо них ухвалили рішення про примусове повернення до країни походження або третьої країни.

Крім того, за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства на Полтавщині наклали штрафів на понад 165 тисяч гривень.

Нагадаємо, торік упродовж двох тижнів на Полтавщині міграційники викрили 16 нелегальних мігрантів.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Міграційна служба Полтавської області
Теги: нелегали міграційна служба мігранти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх