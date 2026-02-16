З України видворили громадянина Азербайджану, який незаконно проживав у Кременчуці

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 247

Минулого тижня міграційники Полтавської області спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань Нацполіції видворили з України громадянина Республіки Азербайджан, який нелегально жив у Кременчуці та ухилявся від виконання рішення про примусове повернення. Про це інформують у пресслужбі міграційної служби Полтавської області.

Відомо, що кілька років тому Крюківський районний суд Кременчука ухвалив рішення про примусове повернення чоловіка з України. Згодом, із травня 2025 року, він перебував у Чернігівському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

У міграційній службі зазначають, що з початку 2026 року на Полтавщині виявили 10 нелегальних мігрантів. Щодо них ухвалили рішення про примусове повернення до країни походження або третьої країни.

Крім того, за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства на Полтавщині наклали штрафів на понад 165 тисяч гривень.

Нагадаємо, торік упродовж двох тижнів на Полтавщині міграційники викрили 16 нелегальних мігрантів.